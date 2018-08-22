2018-08-22T23:32:14+03:00
Звезды

Сергей Шнуров станет новым наставником шоу «Голос»

Рядом с ним в кресла жюри сядут Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста
Полина ЖУКОВА
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Лидер "Ленинграда" наберет команду вокалистов в проекте "Голос".Лидер "Ленинграда" наберет команду вокалистов в проекте "Голос".Фото: Александр ГЛУЗ
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Скоро сентябрь, а это значит, что не за горами новый сезон главного вокального шоу страны – «Голос». Многочисленным поклонникам телепроекта не давал покоя вопрос, кто же окажется в наставниках на этот раз. Интрига тянулась с конца декабря прошлого года, когда отгремел финал шестого сезона. И сегодня наконец стало известно, кто сядет в кресла жюри седьмого по счету «Голоса». Как и всегда, это абсолютно разные звезды сцены. И каждый из них представит свое направление музыки.

В заветной четверке окажется лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Его появление в составе жюри оказалось для поклонников шоу, пожалуй, самой большой неожиданностью. До этого музыкант в подобных проектах замечен не был.

– Шнур – наставник, это же событие года! – уже пишут пользователи в официальной группе «Голоса» в соцсети.

Автор гремевших на всю страну хитов «В Питере – пить» и «Экспонат» теперь будет набирать команду исполнителей. Чего ждать от эпатажного и скандально известного музыканта – узнаем уже скоро. Бороться за победу своих подопечных Шнуру придется с не менее популярными персонами шоу-бизнеса.

Еще одним наставником проекта объявлен маститый музыкальный продюсер, композитор и певец Константин Меладзе. Появится на телеэкранах и знаменитый рэпер Баста. В четверке жюри он будет единственным, кто уже сидел в кресле российской версии проекта. В качестве наставника вокалистов Баста принимал участие и во взрослом, и в детском «Голосе». По традиции, звездный состав украсит одна прекрасная дама. На этот раз среди мужчин окажется певица Ани Лорак, которая испытала себя в качестве члена жюри в украинском «Голосе». Бессменным ведущим вокального проекта останется Дмитрий Нагиев.

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