Где в Петербурге искать «спортивные» новостройки

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-23T14:59:03+03:00

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Мода на зож

Здоровый образ жизни вот уже несколько лет считается модным трендом. Впрочем, дань моде многим пошла на пользу - люди начали заботиться о своем здоровье, избавляться от вредных привычек. И сегодня, выбирая квартиру, большинство покупателей хочет видеть в своем новом доме как можно больше спортивных объектов, желательно - самых разнообразных.

- Здоровый образ жизни сейчас в тренде, причем здоровье - это не только спорт, но и отдых. В наших проектах мы предусматриваем места как для активных занятий, так и для более «релаксирующего» времяпрепровождения: общения, прогулок, - говорит начальник отдела развития продуктов и разработки концепций Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Тамара Попова. - Такая инфраструктура востребована везде, независимо от класса объекта. Хотя по факту наполнение, функционал, количество и площадь спортивных площадок в разных проектах, конечно, сильно отличаются.

В среднем сейчас каждый пятый потенциальный покупатель интересуется спортивной составляющей комплекса. А в будущем таких клиентов станет еще больше.

- Покупатель стал значительно более продвинутым и требовательным, - поясняет директор по маркетингу и продажам компании «Ленстройтрест» Ольга Копейкина. - Теперь, кроме требований по типу квартиры, локации дома, транспортной доступности и прочих очевидных критериев, клиенты ожидают, что застройщик заранее подумал, где жители будут отдыхать, заниматься спортом, гулять с детьми и домашними питомцами, общаться друг с другом.

Спорт - в массы

Еще недавно собственные спортзалы и фитнес-центры можно было найти лишь в жилых комплексах бизнес- и элит-класса. Людям приходилось искать компромисс: купить жилье дешевле и ездить заниматься спортом, тратя на это драгоценное время. Или переплатить за более дорогую недвижимость с собственной спортивной составляющей. Зато сегодня спортивная инфраструктура - один из необходимых элементов благоустройства современного жилого комплекса.

- Развитая спортивная инфраструктура, безусловно, является преимуществом ЖК как для молодых покупателей, так и для семей с детьми, людей среднего возраста и пенсионеров - любой может найти себе занятие по душе, будь то настольный теннис или разминка на свежем воздухе, - говорит руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. - В Setl City, например, действует особый стандарт для ЖК комфорт-класса, согласно которому двор делится на уютные и удобные зоны в зависимости от их функционального назначения: детские площадки с безопасным резиновым покрытием, спортивные площадки и зоны отдыха. На спортивных площадках в свою очередь также выделяются участки для подвижных игр, зоны тренажеров, территория для занятий уличной гимнастикой.

Полезно и безопасно

Жильцы хотят совершать пробежки, играть в футбол или волейбол, не опасаясь проезжающих автомобилей. Сделать занятия спортом комфортными в городских условиях помогает концепция «Двор без машин».

- Наша компания внедрила ее в свои проекты еще пять лет назад. Разрабатывали концепцию с учетом таких важных требований к территории квартала, как безопасность, экологичность и мобильность, - говорит директор по маркетингу ГК «Пионер», Санкт-Петербург Ян Фельдман. - Внутри жилого пространства проекта автомобильным парковкам предпочли ландшафтное благоустройство. Хотя изначально потребовалось время, чтобы жители комплекса привыкли к действующим ограничениям и осознали, что безопасность двора важнее возможности припарковаться возле подъезда. Спрос подтвердил актуальность этой опции, и сегодня она широко растиражирована на рынке - рядом со своим домом жители хотят видеть безопасный двор, не заставленный автомобилями.

Конечно, за безопасностью спортивных сооружений следят не только застройщики. Все объекты строятся в соответствии с правилами и нормами.

- Безопасность спортивных внутри-дворовых сооружений, в том числе находящихся на территории общеобразовательных школ и детских садов, обеспечивается соблюдением нормативных расстояний от близлежащих построек, сооружений, а также проездов и автодорог, - объясняет директор по продажам компании «Главстрой - Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - На территории спортивных площадок безопасность поддерживается за счет создания атравматичных покрытий и соблюдения зон безопасности при установке малых архитектурных форм для занятий спортом. Эти формы также имеют все необходимые сертификаты безопасности.

Отдельные согласования требуются, если спортивные объекты размещаются прямо в жилых зданиях.

- Когда мы проектировали фитнес-центр прямо в здании жилого комплекса «Жили-были», то прошли множество согласований с контролирующими органами, - подтверждает генеральный директор компании «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева. - Да, на это требовалось время, но главное для нас - комфорт будущих новоселов.

НАШ ВЫБОР

Самые «спортивные» новостройки Петербурга, на наш взгляд

ЖК «Жили-были», Выборгский район, застройщик - ГК «КВС»

Ведете здоровый образ жизни? Тогда этот комплекс вам точно подойдет, ведь просторный фитнес-центр площадью более трех тысяч квадратных метров расположится на первом этаже новостройки. Вам не придется подстраивать свой график, чтобы попасть на тренировку, - спуститься на занятие можно в любое удобное время. И любители, и те, кто занимается спортом регулярно, оценят удобные раздевалки и душевые, инновационный тренажерный зал, просторные площадки для групповых занятий, а также студию сайкла с панорамным велотуром. Для тех, кому близки древние практики не только для тела, но и для ума, понравятся занятия в зале йоги.

ЖК «Юттери» (Колпино) и «Янила кантри» (Всеволожский район), застройщик - «Ленстройтрест»

Если предпочитаете занятия на свежем воздухе рядом с домом, обратите внимание на эти проекты. Для любителей велосипеда в проектах компании предусмотрена сеть велодорожек, велопарковки, в «Яниле» работает прокат и ремонт велосипедов. Крупнейший в Санкт-Петербурге и Ленобласти скейт-парк в составе голландского проекта «Янила» радует молодежь, не представляющую себе жизнь без скейта. Футбольное поле в «Яниле» зимой трансформируется в хоккейную площадку. Во дворах предусмотрены дорожки для бега и скандинавской ходьбы, установлены уличные тренажеры для разных возрастных категорий и площадки для воркаута.

ЖК «GreenЛандия», Всеволожский район, застройщик - Setl City

В предпоследней, 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2» (возводится неподалеку от станции метро «Девяткино») спроектированы две спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой и игры в гандбол. Помимо этого, на площадках установят теннисный стол и уличные тренажеры. Для жителей, которые предпочитают посещать спортзал, Setl City также возводит встроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. К слову, в подобном комплексе в ЖК «GreenЛандия-1» на улице Шувалова, 11, с конца 2017 года уже работает спортивный клуб известной сети с бассейном. Впрочем, не только этот проект, но и все очереди строительства во всех жилых комплексах Setl City обеспечены полностью оборудованными спортивными зонами.

ЖК «Северная долина» (Выборгский район) и ЖК «Юнтолово» (Приморский район), застройщик - «Главстрой - Санкт-Петербург»

Поскольку оба этих проекта - комплексные, застройщик позаботился об удобстве как взрослых, так и маленьких спортсменов. В детских садах и школах комплексов оборудованы бассейны, спортивные залы и дополнительные помещения для занятий гимнастикой и танцами. На территории школы в «Северной долине» строится стадион площадью 2400 «квадратов», который включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую яму, легкоатлетические дорожки, зону силовых упражнений.

В ЖК «Юнтолово» в 2018 году планируется сформировать первые участки велодорожек, а также установить малые архитектурные форм, включая объекты спортивного назначения. В планах - строительство открытого стадиона. Сейчас проект дорабатывается - жители попросили застройщика разместить раздевалки и трибуны для зрителей. Начало строительства намечено на 2019 год.

ЖК LIFE-Лесная, Выборгский район, застройщик - ГК «Пионер»

Во всех своих проектах под брендом LIFE застройщик внедрил концепцию «Двор без машин». На территории жилого квартала LIFE-Лесная в Выборгском районе специально для поклонников здорового образа жизни внутри каждого из дворов будут оборудованы площадки с тренажерами для тренировок на свежем воздухе. Самым «спортивным» станет двор второй очереди проекта. Здесь появится футбольная «коробка», а также дорожка для бега с разметкой и специальным покрытием. Она подойдет как для индивидуальных кардиотренировок, так и для состязаний среди жителей квартала. На центральной площади в составе ЖК соседи смогут сыграть в стритбол, а любителей экстремальных видов спорта порадует мини-скейт-парк с рейлами и горками.

ЖК Ultra City (Приморский район) и загородные малоэтажные поселки Mistola Hills и EcoCity, застройщик - Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город»)

Жилой комплекс Ultra City ориентирован на прогрессивных людей, которые любят быть в тренде. Здесь, помимо традиционной футбольной площадки, установлены деревянные настилы для занятий йогой: сел - и медитируешь. Есть рампа, рейл и трамплин для скейтбордистов - это тоже модно. Но можно и «по старинке» сыграть партию с другом за столом для пинг-понга.

А в загородных малоэтажных поселках компании предусмотрено сразу несколько спортплощадок: футбольная «коробка», которая зимой превращается в хоккейный каток, отдельные площадки для баскетбола, волейбола и тенниса - с сетками, кольцами, покрытием и разметкой. Как и в Ultra City, есть своя воркаут-площадка с уличными тренажерами и гимнастическими снарядами: турниками, брусьями, лестницами. Можно поддерживать хорошую спортивную форму, даже не посещая спортзал, прямо на открытом воздухе.

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