Под Петербургом сгорела усадьба прадеда Пушкина Абрама Ганнибала

СЕГОДНЯ 21:57 2018-08-23T22:48:54+03:00

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Сегодня, 23 августа, в деревне Кобрино Гатчинского района Ленинградской области, произошел пожар. Огонь уничтожил историческую усадьбу, ранее принадлежавшую прадеду Александра Сергеевича Пушкина Абраму Ганнибалу.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 августа. По деревянным стенам и перекрытиям огонь распространялся быстро, поэтому, когда на место прибыли пожарные расчеты, от левого фасада усадьбы мало что осталось. Ближе к утру пожар был полностью локализован, но историческое здание пострадало очень сильно.

Более-менее целой осталась лишь правая часть дома.

Стоит сказать, что усадьба Кобрино была частью приданого матери Пушкина, которая перешла ей в качестве наследства от отца. А сам Абрам Ганнибал купил Кобрино у графа Апраксина.

Известно, что сгоревший дом был построен в XVIII веке. В советские времена здесь был диспансер, а последние несколько лет здание, которое относится к музею-усадьбе Ганнибала в соседней Суйде, было закрыто и медленно разрушалось.

Что теперь будет с исторической постройкой – вопрос открытый.