«Пришло время двигаться дальше»: Милана Кержакова во время лечения от наркозависимости решила сменить фамилию

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-27T19:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Милана Кержакова, жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, продолжает свое восстановление в Таиланде. Под наблюдением врачей 25-летняя женщина вот уже месяц пытается найти себя и избавиться от вредных привычек. В частности - от наркозависимости и стресса, который она получила сначала после смерти отца, а потом и в связи с разногласиями с супругом. Лечение Миланы дает отличные рузельтаты - об этом свидетельствуют ее посты в Instagram. Девушка больше не заливает слезами экраны своих подписчиков и делает достаточно оптимистичные заявления.

milana_tyulpanova На Самуи

Не считая 19 августа, когда в день своего 25-летия она призналась в созависимости от мужа.

- В какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это все закончилось. Я не представляла, как жить своей собственной жизнью. За время моей реабилитации меня учили работать с этим, в принципе жить самостоятельно, самой, не думать каждые 30 секунд о другом человеке, о его чувствах и мыслях, а думать о себе".

milana_tyulpanova После чёрной полосы ВСЕГДА наступает белая

В итоге Милане Кержаковой понадобилось чуть больше недели, чтобы освоить новые правила жизни. Начала женщина с самого простого - вернула себе девичью фамилию. Теперь она не Кержакова, а Тюльпанова. Правда, только в Instagram. Но судя по тому, что она на свою страничку выкладывает практически все новости из своей жизни, для нее профиль в соцсети давно уже важнее паспорта.

- Все, что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт, и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить, я это точно знаю, - резюмировала Милана Тюльпанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смысла в жизни больше нет»: Милана Кержакова призналась, что собственными руками ее загубила

Супруга звездного футболиста впала в депрессию (подробности)

Адвокат Александр Добровинский о скандале в семье футболиста Кержакова: «На Милану оказывают сильнейшее давление»

Восстановиться Милане помогает тот же реабилитолог, что и Дане Борисовой (подробности)

Милана Кержакова назвала сумму, ради которой ее муж готов ей вернуть ребенка

Ксения Собчак встретилась с женой бывшего "зенитовца" и узнала истинные причины звездного скандала (подробности)

Яна Рудковская - Милане Кержаковой: «Мы обе знаем, где ты находилась эти 4,5 месяца»

Бывшая жена известного футболиста пожаловалась, что Александр отобрал у нее сына. Но не все звезды шоу-бизнеса ее поддержали (подробности)

Дана Борисова: Больше всего боюсь, что снова напьюсь

Теледива рассказала о личной жизни и о том, как лечилась от зависимости (подробности)