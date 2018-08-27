2018-08-27T19:25:22+03:00
Звезды

«Пришло время двигаться дальше»: Милана Кержакова во время лечения от наркозависимости решила сменить фамилию

Супруга футболиста Александра Кержакова просит называть ее Тюльпановой, как до свадьбы
Степан СТЕПАНОВ
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Милана Кержакова сменила фамилию. И стала опять Тюльпановой.Милана Кержакова сменила фамилию. И стала опять Тюльпановой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Милана Кержакова, жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, продолжает свое восстановление в Таиланде. Под наблюдением врачей 25-летняя женщина вот уже месяц пытается найти себя и избавиться от вредных привычек. В частности - от наркозависимости и стресса, который она получила сначала после смерти отца, а потом и в связи с разногласиями с супругом. Лечение Миланы дает отличные рузельтаты - об этом свидетельствуют ее посты в Instagram. Девушка больше не заливает слезами экраны своих подписчиков и делает достаточно оптимистичные заявления.

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Не считая 19 августа, когда в день своего 25-летия она призналась в созависимости от мужа.

- В какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым, соответственно, я просто не знала, как жить дальше, когда это все закончилось. Я не представляла, как жить своей собственной жизнью. За время моей реабилитации меня учили работать с этим, в принципе жить самостоятельно, самой, не думать каждые 30 секунд о другом человеке, о его чувствах и мыслях, а думать о себе".

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В итоге Милане Кержаковой понадобилось чуть больше недели, чтобы освоить новые правила жизни. Начала женщина с самого простого - вернула себе девичью фамилию. Теперь она не Кержакова, а Тюльпанова. Правда, только в Instagram. Но судя по тому, что она на свою страничку выкладывает практически все новости из своей жизни, для нее профиль в соцсети давно уже важнее паспорта.

- Все, что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт, и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить, я это точно знаю, - резюмировала Милана Тюльпанова.

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