2018-08-24T09:55:50+03:00
Звезды

16-летний петербургский пианист Иван Бессонов покорил классическое "Евровидение-2018"

Следующий конкурс Eurovision Young Musicians состоится в России [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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16-летний Иван Бессонов привез "Евровидение" в Россию. Фото: Соцсети16-летний Иван Бессонов привез "Евровидение" в Россию. Фото: Соцсети
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При слове "Евровидение" вспоминаете группу "Тату", Верку Сердючку и финских "Лорди"? Но есть и альернативное "Евровидение". Такое, где нет места шоу и политике, где побеждает, действительно, самый талантливый.

Eurovision Young Musicians - это "Евровидение" для молодых музыкантов. В этом году конкурс приехал в британский Эдинбург. 18 и 19 августа прошли полуфиналы, а 23 августа на сцене концертного зала "Ашер Холл" состоялся финал конкурса. Всего в инструментальном соревновании принимали участие молодые музыканты из 56 стран мира, в финал вышли представители 18. За Россию играл петербургский пианист Иван Бессонов.

WINNER - Ivan Bessonov - Russia - Final Performance - Eurovision Young Musicians 2018.

16-летний пианист-виртуоз исполнил Первый концерт Петра Ильича Чайковского в сопровождении симфонического оркестра. Сыграл настолько потрясающе, что аплодировали Ивану не только в зале и в жюри. Свои аплодисменты юному петербургскому музыканту подарил и оркестр.

Сомнений в том, что победит именно россиянин, не было ни у кого. Кстати, в качестве награды Иван получил не только статуэтку, но и семь тысяч евро, а также приглашение сыграть с Шотландским симфоническим оркестром.

СПРАВКА КП

24 июля Иван отметил свое 16-летние. Родился он в Санкт-Петербурге, играть на фортепиано начал с шести лет, а уже в 13 дебютировал как профессиональный композитор, написав музыку к документальному фильму Виктора Косаковского "Varicella", премьера которого состоялась на фестивале "Послание к человеку".

В копилке у Ивана - шесть побед в шести ежегодных конкурсах в петербургской музыкальной школе-лицее "Кикины палаты", и каждый год он завоевывал гран-при.

В 2015 году получил Гран-при на международном конкурсе имени Шопена, который проходил в его родном Санкт-Петербурге. Спустя год выиграл другой международный конкурс - имени Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке", а также стал лауреатом международного конкурса Grand Piano Competition.

Кроме того, Иван стал лауреатом конкурса правительства Петербурга "Юные дарования" и выступил в Кремле вместе с Денисом Мацуевым. Сейчас Иван выступает как сольно, так и с младшими братьями-скрипачами.

Россия впервые за восемь лет приняла участие в классическом "Евровидении". А теперь, благодаря победе Ивана, следующий конкурс пройдет в нашей стране.

Иван выступает сольно и с братьями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иван выступает сольно и с братьями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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