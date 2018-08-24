2018-08-24T10:35:24+03:00
Общество

Как в тумане: причины, симптомы, методы лечения катаракты

Врачи Санкт-Петербурга рассказали, как распознать и победить опасное заболевание
Александра СУРИС
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Фото из архива «СМ-Клиника»Фото из архива «СМ-Клиника»
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Перед глазами все чаще все плывет, мелькают пятна и хочется их все время закрыть, чтобы они отдохнули? Перестаете узнавать знакомых даже на близком расстоянии, а буквы в книжке скачут в разные стороны? Красный кажется не таким красным, синий не похож сам на себя? Обязательно запишитесь к врачу и проверьте зрение: возможно, у вас катаракта.

- Катаракта – это помутнение хрусталика, - объясняют офтальмологи «СМ-Клиника». – В основном возрастное заболевание – от 60 лет и старше, но иногда может появиться и у молодых людей. Как правило, на фоне хронических заболеваний, например, сахарного диабета или гормональных нарушений. А еще есть катаракта, развивающаяся в результате травмы или воздействия лучевой энергии – такая бывает у людей, работающих с рентген-лучами или радиоактивным излучением. Врожденная катаракта бывает у малышей – это может быть связано с тяжелым течением беременности матери или внутриутробной инфекцией. В общем, не застрахован никто.

И что теперь? Брать белую трость и получать инвалидность по зрению? Нет! Катаракта лечится и весьма эффективно. Как и с любой другой болезнью: чем раньше выявили, тем успешней лечение.

- На первых стадиях развитие катаракты приостанавливают капли, - рассказывает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Владимир Агеев. – В запущенных случаях, на поздних стадиях помогает операция. Помутневший хрусталик дробится ультразвуком и удаляется, а на его место ставят специальную «вечную» линзу. Зрение после такого вмешательства полностью восстанавливается.

Кстати, два года назад американские медики и биологи объявили о прорыве, совершенном в лечении катаракты. Хрусталик не заменяют на линзу, а выращивают в глазу новый, из стволовых клеток человека. На этапе испытание зрение удалось вернуть 12 младенцам с врожденным заболеванием. Но пока что эта «пилотная» методика не адаптирована для людей в возрасте. Так что традиционные методы лечения на данный момент самые надежные.

КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ?

Заметите вы болезнь раньше или позже, будет зависеть от того, в какой части хрусталика расположится помутнение. Чем ближе к центру, тем хуже зрение. В итоге человек может просто ослепнуть. Если же проблемы на периферии, человек может долгое время даже не знать о них. Это к тому, что профилактический осмотр, даже если ничего не беспокоит, просто необходим. А уж если есть какие-то подозрения, то идти к врачу надо немедленно.

Самый первый признак катаракты – изменение окружающего мира. Разумеется, только в ваших глазах. Вам может казаться, что предметы вокруг более тусклые, расплывчатые, в тумане. Человек не переносит яркий свет, но при этом плохо видит в темноте. Перед глазами постоянно мелькают какие-то пятна, блики. Ухудшается восприятие цвета. Вы больше не можете долго читать, глаза быстро устают. Меняется и сам зрачок, точнее его цвет. Он может стать сероватым, желтоватыми или белесым.

Фото из архива «СМ-Клиника»

Фото из архива «СМ-Клиника»

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА ОБ ОПЕРАЦИИ

Когда ее нужно сделать?

Чем раньше после постановки диагноза, тем лучше. Мутнея, хрусталик становится плотнее, его сложно раздробить. В тяжелых случаях и сама операция идет дольше, и восстанавливаться после нее утомительнее.

Как готовиться к операции?

Сдать анализы, которые назначит офтальмолог. Возможно, проконсультироваться с другими специалистами, особенно, если есть какие-то заболевания.

Как все будет проходить?

Хирург-офтальмолог закапает в глаза специальные капли – это местная анестезия. Болевых ощущений не будет. Сама операция длится не больше получаса, после нее пациент проводит еще несколько часов в палате. Затем его осматривает врач и отпускает домой. Уже на следующий день человек возвращается к обычной жизни, а полностью зрение восстанавливается через неделю.

https://centr-hirurgii-spb.ru/oftalmologiya/lechenie-katarakty/

НА ЗАМЕТКУ

Иногда пациент не знает, нужна операция или нет, нет ли у него противопоказаний, сколько стоит, как проходит. В «СМ-Клиника» получить ответы на все вопросы о тактике, методах, сроках лечения можно на бесплатной консультации оперирующего врача-офтальмолога.

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А еще в клинике подготовили специальное предложение для пациентов с катарактой. Здесь используют современную оперативную методику – факоэмульсификацию – то самое дробление хрусталика ультразвуком. До 31 декабря здесь предлагают возможность операции «под ключ»: в фиксированную стоимость входит сама операция, анестезия, линза и пребывание в стационаре.

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