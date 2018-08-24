Рэп-фестиваль, ночь кино и театр под открытым небом: Как провести выходные в Санкт-Петербурге 25 - 26 августа

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-24T14:08:46+03:00

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СПЕКТАКЛЬ

«Театральный Петербург на Книжных аллеях»

На Малой Конюшенной улице продолжает свою работу проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» от главного билетного оператора города (Bileter). Каждую субботу с 4 августа по 8 сентября ведущие театры Северной столицы показывают для горожан бесплатные постановки, подготовленные специально для этого мероприятия. Четвертая театральная суббота в центре города порадует маленьких зрителей. Начнется она со встречи с композиторами Мариной Ландой и Сергеем Васильевым. Они вместе с молодыми артистами Музыкального Театра Детей «Радуга» исполнят песни из мультфильмов «Смешарики» и «Летающие звери». Затем публику ждут артисты театров «Приют комедианта», «Лицедеи» и «ЛДМ. Новая сцена». Самые активные зрители на Малой Конюшенной, кстати, могут не только насладиться творчеством петербургских артистов, но и выиграть призы от организатора проекта Вileter и его партнеров.

Когда: 25 августа

Где: «Летние Книжные аллеи», ул. Малая Конюшенная

Начало: 14:00

Вход свободный

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Классика в Ботаническом саду

Последние выходные лета украсит музыкальный опэн-эйр «SUMMER MUSIC PARK». В первый раз проект осуществился в прошлом году, а в этом августе он расширяет программу уникальных вечеров в Ботаническом саду. Среди вековых деревьев в пятницу, субботу и воскресенье для горожан и гостей города прозвучат популярная классика, голливудские мелодии и даже рок-хиты. Порадовать публику выйдут симфонический оркестр «A Tempo Orchestra» под руководством дирижера Антона Гаккеля, а также солист-виолончелист Дмитрий Ганенко и оперные вокалистов. «SUMMER MUSIC PARK» - прекрасная возможность завершить лето под сенью Ботанического сада, наслаждаясь знаменитыми композициями Queen, Стинга и Adele, обработкой адажио Альбиони и «Времен Года» Вивальди, саундтреком к «Пиратам Карибского моря».

Фото: Предоставлено организаторами.

Когда: 24, 25 и 26 августа

Начало: 21:00

Стоимость: Стандартный билет – 1000 (перед концертом – 1500 руб.), Билет «Друзья» на три персоны – 2500 руб. (перед концертом – 3900 руб.), VIP – 3900 руб. (перед концертом –5000 руб.)

Где: Ботанический сад, ул. Профессора Попова, д.2

РЭП-ФЕСТИВАЛЬ

«Маятник Фуко-2»

Большой фестиваль нового рэпа от Радио Рекорд пройдет в Петербурге уже в предстоящие выходные. «Маятник Фуко», который отгремел в Петербурге в марте, был лишь репетицией перед вторым по-настоящему масштабным событием, говорят организаторы. Летний фестиваль развернется в Музее Стрит-арта. Два дня три десятка артистов будут «раскачивать» оттуда Северную столицу современной музыкой, в которой нет компромиссов. Для исполнителей нового времени и новой школы подготовили две сцены. На них выйдут исполнители, от которых сходят с ума толпы поклонников. Конечно, не обойдется без Монеточки, Пошлой Молли, Хаски, Feduk, 25/17 и Хлеба. Со всеми подробностями рэп-фестиваля можно ознакомиться на странице в соцсети vk.com/thisisfucko​.

Фото: Предоставлено организаторами.

Когда: 25 и 26 августа

Начало: 14:00

Где: Музей Стрит-арта, шоссе Революции, 84

Стоимость: входной билет на один день – 1100 руб., входной на два дня – 2100 руб., билет категории Gold на два дня – 4 200 руб.

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Ночь кино

Предстоящие выходные порадуют любителей провести вечер у экранов и насладиться хорошими фильмами. В субботу Петербург присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы пройдут на «Ленфильме» и в киноцентрах «Родина», «Чайка» и «Восход». Картины, которые будут участвовать в фестивале, выбирали путем зрительского голосования. И победителями стали три российских проекта. Маленьких зрителей порадует сказка «Последний богатырь» от режиссера Дмитрия Дьяченко. Также ждут горожан и гостей города на показы фильма «Рубеж» Дмитрия Тюрина. Главную роль там исполнил любимец публики Павел Прилучный. На «Ночи кино» можно будет увидеть и приключенческий фильм Кима Дружинина «Танки», который, кстати, стал лидером голосования.

Фото: cinemanight.culture.ru

Когда: 25 августа

Начало первых сеансов: 20:00

Где: «Ленфильм», Каменноостровский пр., 10

«Родина», (Караванная ул., 12, Большой зал

«Чайка», ул. Купчинская, 1/5, Большой зал

«Восход», ул. Пограничника Гарькавого, 22/1, Большой зал

Вход свободный