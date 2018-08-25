Павел Прилучный: Если жену разбомбит до 160 кг, мы вряд ли с ней будем общаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T19:47:40+03:00

Звездная семья рассказала о том, как они прогулялись по Петербургу и где они сделали обручальные тату

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Одна из самых красивых пар, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, привезла в Петербург не только хорошую погоду, но и комедийный спектакль «Авантюристы поневоле». Перед выходом на сцену супруги нашли время, чтобы пообщаться с корреспондентом «Комсомолки».

ЗВЕЗДЫ ЕЗДЯТ В МЕТРО

- Вы сегодня ехали в театр на метро. Часто пользуетесь общественным транспортом?

Павел ПРИЛУЧНЫЙ: - Лет десять не были в метро. Вот захотелось прогуляться.

- Как люди реагируют, увидев известных людей?

Агата МУЦЕНИЕЦЕ: - Все занимаются своими делами, ведут себя адекватно.

П. П.: - Правда, один раз у нас была проблема в Москве. Опаздывали на какую-то премьеру и решили поехать на метро. Мы были сильно разодетые, и это, конечно, привлекало внимание. В нашем вагоне было много молодых людей, и они не хотели нас выпускать. Вышли с трудом.

- Поклонники за вами не последовали?

А. М.: - Вышли и пошли за нами. Нам пришлось бежать! Можно было устроить фотосесию, но времени тогда совсем не было. В этот раз обошлось без происшествий.

«ВЫПИЛ, ПОЧИТАЛ»

- В Петербурге вообще люди спокойнее.

П. П.: - Да не скажите! Мы вышли на станции метро «Адмиралтейская» и прогулялись по Невскому проспекту до улицы Марата. К нам постоянно приставали.

А. М.: - Хотя мы были в очках (смеется).

П. П.: - Нигде, кроме как в Петербурге, я не видел столько людей с кричащей внешностью…

- Вы про желтые, красные и зеленые волосы?

А. М.: - Да, но не только волосы, многие одеваются очень странно. У нас в Москве один-два человека таких на улице можно увидеть, а тут ходят толпами.

- Какое впечатление на вас произвела Северная столица?

П. П.: - Мне не кажется Петербург уютным городом, он сырой. Сама его энергетика холодная, атмосфера заставляет тебя погрустить. Поэтому, видимо, на каждом шагу алкогольные и книжные магазины. Выпил, почитал. Хотя люди замечательные.

А. М.: - А у меня нет такого ощущения, я люблю Петербург. Хотя впервые была тут в ноябре. Мое любимое место - берег Финского залива.

ЗАМУТИЛИ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

- Павел, вы недавно упали с колеса обозрения. С вами все в порядке?

П. П.: - Живой. Это было на съемках фильма «Килиманджаро». Я люблю сам трюки исполнять. Сначала их делает каскадер, а следом я.

Обручальное кольцо, действительно, непростое украшение.Фото: Олег ЗОЛОТО

- А что в итоге попадает в кадр?

П. П.: - В кадр обычно ставят трюк, который лучше исполнен. Как правило, мой. Агата с Тимошей (сын Павла и Агаты. - Прим. авт.), кстати, были на этих съемках, мне очень хотелось, чтобы сын посмотрел и восхитился папой, а он посмотрел и сказал: «И все? Папа, когда мы пойдем домой?»

- Агата, вы волнуетесь за мужа, когда он подрабатывает каскадером?

А. М.: - Конечно, я ругаю его за это! Причем, когда я сама исполняю трюки, он мне говорит: «Агата, есть же каскадеры!»

П. П.: - Потому что ты неподготовленный человек!

А. М.: - Ага.

- Вы, говорят, недавно сделали себе свадебные тату?

А. М.: - На семилетие брака сделали на пальцах тату в виде обручальных колец. Мы постоянно кольца теряем, пришлось набить.

- Больно было?

П. П.: - На пальцах бить неприятно. Чернила стираются быстро. Перебивать приходится постоянно.

- Каждую годовщину будете обновлять?

А. М.: - Да вряд ли! Чаще придется, у Паши уже стирается.

«БЫЛИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, Я ЕЛА ВСЕ ПОДРЯД»

- Агата, для работы в картине «Большая игра» вам пришлось набрать вес. В итоге в картине вас нет. Это как?

А. М.: - Меня взяли в этот сериал, но для роли надо было поправиться, так как мы с партнером не смотрелись в кадре. Ребята из съемочной команды говорили мне: «Агата, начинай полнеть». Были новогодние праздники, я ела все подряд, ни в чем себе не отказывала. Помню, спрашивала у ребят: «Вы точно меня возьмете?» - они отвечали: «Точно, точно». А потом появился новый продюсер, и меня «слили». Я набрала восемь килограммов.

П. П.: - Вы не видели, какая она была худая! Сидела на диетах, занималась спортом, во всем себе отказывала. И только она похудела - ей говорят: «Давай толстей».

А. М.: - Ситуация, конечно, была очень неприятной. И пока я застряла в пограничном весе.

- Павел, а вам Агата в каком весе больше нравится?

П. П.: - Да мне плевать. Нет, ну конечно, если ее разбомбит до 160 килограммов, мы вряд ли с ней будем общаться (смеется).

А. М.: - Ты же говорил, что тебе все равно?!

П. П.: - Давай поставим рамки хотя бы в пределах 120 килограммов. Интересно, конечно, посмотреть на тебя в этом весе.

ИНТЕРЕСНЕЕ МОЛОДЫЕ РЕЖИССЕРЫ

- Павел, вы сейчас снимаетесь у Михалкова в картине «Союз спасения». Все актеры мечтают сняться у Никиты Сергеевича, а вы?

П. П.: - Я уважаю наших мэтров, но для меня даже интереснее будет сняться у молодого режиссера, который потом станет мэтром. Как снимет Михалков, я знаю, а вот как снимет молодой режиссер - большой вопрос.

- Вам приходится много ездить верхом в фильме. Как вам такая практика?

П. П.: - Я к лошадям так себе отношусь, если честно, но для картины ездить приходится много. В детстве участвовал в празднике Ивана Купалы - это там где все бегают и обливаются водой. Дескать, удачно все будет, если обливаться в этот день. Жил я тогда в маленьком городе Бердске, и там бежал табун коней через наш район. Я видел тогда, как одного парня лошадь лягнула и сломала ему грудную клетку. И это мне сильно запало.

Павел Прилучный сейчас снимается у Михалкова в картине «Союз спасения».Фото: Олег ЗОЛОТО

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Агата ведет влог на Ютубе, который называется «Прилучные будни». Она снимает веселые видеоролики из реальной жизни своей семьи. Как признается актриса, раньше Павел не всегда позитивно реагировал на включенную дома камеру, которая отслеживает его передвижения, а сейчас привык. Сценарии для роликов не пишут, все действия героев естественные. Канал Прилучных набирает популярность, семья планирует в будущем развить из него хороший источник дохода.

СПРАВКА «КП»

30-летний актер Павел Прилучный и 29-летняя актриса Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» еще в 2011 году. Играя влюбленную пару на съемочной площадке, молодые люди не заметили, как влюбились по-настоящему, и больше уже не расставались. В 2011-м пара поженилась, а в 2013-м у супругов родился сын Тимофей. В 2016 году Агата подарила мужу дочь Мию. Наличие детей не мешает звездной паре реализовываться в карьере, ребята играют вместе в спектаклях и снимаются в кино.