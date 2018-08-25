СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-25T20:20:45+03:00

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В воскресенье, 26 августа, стартует новое шоу – «Замуж за Бузову». Это аналог популярного на телевидении проекта – «Холостяк». Только теперь женихи со всей России будут бороться за сердце дамы, а точнее, за сердце телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой. По правилам проекта звезда будет выбирать из 15 парней.

А выбирать, уж поверьте, будет из кого: к Оле пришли айтишник, полицейский, стартапер, механник, фитнес-тренер, спортсмен, фрик, веган, модель и даже олигарх.

Среди них есть и земляк Ольги 31-летнний Александр Сабанин из Санкт-Петербурга. Он – настоящий красавчик, брутальный и накаченный спортсмен со стальным прессом и железной волей. Тренируется начал с самого детства, благодаря чему в настоящее время имеет красивое рельефное тело и профессию фитнес-тренера. Но занятия ведет он не только в режиме оффлайн. У него в настоящее время есть собственный канал. Буквально за пару дней корреспонденты «КП»-Санкт-Петербург пообщалась с претендентом на руку Бузовой и узнали, какое впечатление на него произвела первая невеста страны.

Шоу «Замуж за Бузову»: за сердце Ольги борется фитнес-тренер из Санкт-Петербурга. ФОТО: ТНТ

- Когда я пошел на проект, в первую очередь, мне было пообщаться с Ольгой как с девушкой. Захотел и ни на секунду об этом не пожалел! До встречи с Олей меня переполняли разные чувства, от чувства страха (куда ты лезешь? а сможешь ли ты ее заинтересовать?), до волнения и предвкушения встречи и веры, что все возможно. Ведь люди влюбляются по неведомым нам причинам. Я был счастлив, что смог узнать ее, как человека, без всей этой мишуры шоу-бизнеса. Она неимоверно искренний и открытый человек. С ней интересно, что немало важно, весело и легко. Мне очень понравилось, что она земная, самоироничная, веселая, женственная, ранимая. После общения с ней, поверьте мне, вы равнодушным не останетесь! На экране она красивая, но вживую еще лучше! Ее сексуальность сводит с ума.

К слову, Александр как-то уже пытался познакомиться с Ольгой. Не так давно он принимал участие в съемках одного из эфиров программы «Дом-2» в качестве эксперта по фитнесу для одной девушки, у которой были проблемы с лишним весом.

- Когда я собирался туда, мне сказали, что на площадке будет Оля, я был в предвкушении и очень обрадовался, что познакомлюсь с Бузовой, - улыбается петербуржец. – Но оказалось, что они мели ввиду Ольгу Орлову, другую телеведущую (смеется).

Александр Сабанин признался, что в жизни Ольга Бузова совсем другая. ФОТО: ТНТ

Александр – звезда телеэкрана, он уже принимал участие в различных шоу, но больше всего яркого спортсмена запомнили после программы «Русский ниндзя», где он проявил свои физические возможности. Сейчас он холост, у него двое детей - Милана 7 лет и Артемий 4 года.

- Со своей бывшей женой мы познакомились еще в школе, но три года назад развелись, больше отношений у меня не было, - рассказывает Александр. - Когда Ольга узнала о том, что у меня была только одна любовь, она тоже удивилась.

Кстати, профессиональному спортсмену пришлось нелегко на шоу, ведь он уже много лет соблюдает специальный режим и питание.

- Как только я приехал на шоу, я нашел спортивный магазин в городе и купил себе две 5-ти килограммовые гантели, вставал в 6 утра и занимался по часу, иногда удавалось побегать, - смеется фитнес-тренер. - Но на проекте был шведский стол, очень много вкусной еды и хорошая компания и я все равно умудрился набрать 7 килограммов.

Удастся ли Александру добиться руки телезвезды, узнаем в ближайшее время. Красавчик признался, что если бы не Ольга, то он пошел бы на шоу только если бы главной героиней была Ева Мендес.