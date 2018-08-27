"Твой мир уже не будет прежним": Фото откровенного поцелуя Сергея Шнурова с молоденькой моделью попало в Сеть

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-27T09:25:08+03:00

Девушка призналась, что лидер "Ленинграда" изменил ее жизнь и сознание [фото]

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Кто же она, новая пассия Сергея Шнурова? После развода лидера "Ленинграда" с Матильдой его старой новой музой называли и Оксану Акиньшину, которая тоже развелась и стала часто появляться в компании своего бывшего возлюбленного Шнура. И его давнюю приятельницу Нику Белоцерковскую, с которой они отдыхают в одной компании. Но, похоже, шуры-муры музыкант закрутил совсем с другой девушкой. С той, в компании которой его мало, кто видел.

Молодая питерская модель Ксения Костровская сама слила в Сеть фотографии откровенных поцелуев с Сергеем. И подписала снимки, прозрачно намекая на роман с разведенным музыкантом.

kostrovskaya_k После такой встречи , твой мир уже не будет прежним.

- Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним.

Он "откусил кусок души и одновременно наполнил ее". Фото: Соцсети

Снимки, которые модель опубликовала на своей страничке в "Инстаграме", явно сделаны в разное время. На одних парочка одета потеплее, другие, похоже, совсем свеженькие. Но на всех довольный музыкант улыбается своей дорогущей голливудской улыбкой.

"Вы очень крутые", "Отличная пара", - радуются подписчики. Но и без ложки дегтя не обошлось. Один из комментаторов съязвил, мол, Шнур-то и с другими воркует.

- Ноу проблем, он свободный мужчина. По всей видимости, вы неправильно восприняли мои слова, - ответила Ксения.

- Скорее уж фото с поцелуем, - снова отметили подписчики.

kostrovskaya_k И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться

Известно, что Ксения имеет отношение к одной из петербургских клиник эстетической косметологии и татуажу. Свою первую фотографию в "Инстаграме" девушка выложила 17 августа - всего через два дня после того, как Сергей и Матильда получили свидетельство о расторжении брака. И в тот самый день, когда Стас Барецкий намекнул "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" на новый роман Шнурова.

- Новая девушка Шнура - это бомба, - заверил Барецкий. – Это известная молодая блогерша, больше не могу ничего сказать. Скоро вы все сами узнаете.

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