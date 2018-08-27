«Друг умер на второй день»: парализованный петербуржец четыре дня пролежал в машине с мертвым водителем после ДТП

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-27T15:32:19+03:00

Николай четыре дня лежал рядом с мертвым другом и не мог никого позвать на помощь.

Иномарку после аварии выбросило в кювет. Один из пострадавших умер, а второй все это время был прикован к креслу без еды и воды

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«Помогите, умираю!». Глухие крики, доносившиеся из кустов, услышал ранним утром пробегавший вдоль тросы спортсмен. Директор научного института Петр Яременко поначалу подумал, что в траве лежит наркоман. Самого мужчину из зарослей было невидно. Но когда бегун стал расспрашивать звавшего о помощи, оказалось, что в кустах вот уже несколько суток ждет помощи пострадавший после аварии пассажир. Все это время 36-летний Николай из-за переломов был прикован к креслу автомобиля без еды и воды. А рядом лежал труп погибшего друга детства.

БЫЛ ИСТОЩЕН КАК В ФИЛЬМЕ «ИЗГОЙ»

- Я каждое утро выхожу на пробежку, - рассказал «КП-Петербург» Петр Яременко. – Я часто там бегаю, но в эту сторону свернул впервые. Там новая дорога, поселков мало. Через 1,5 километра после поворота, слышу из леса мужской крик: «Помогите, помогите!». Я начал расспрашивать мужчину. И он мне рассказал, что с другом попал в аварию пять дней назад! Водитель умер на второй день. Поэтому четверо суток он лежит рядом с трупом. Сказал, что не может пошевелиться, телефон не достать, а друг вылетел из машины и умер на второй день. Дальше как в кино.

Петр вышел на пробежку, когда услышал крики из кустовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Петр решил спуститься и проверить, что там произошло. То, что он увидел, повергло его в шок. Раскуроченная иномарка с выбитыми стеклами, тело мертвого водителя, лежавшее на траве, трупный запах, болото и прикованный к креслу пассажир.

- Выживший мужчина был сильно истощен. Как в фильме «Изгой», когда мужчина на острове жил один, - продолжает Петр. – Все это время пассажир не мог пошевелиться. Пять дней он лежал в кресле, перевязанный ремнем безопасности, и кричал. Иногда спал. До дороги ползти нужно было 30 метров. Но он не мог. Машин там ездит много, однако никто не слышал криков. А пешеходов там почти нет. Только в километре есть детский лагерь, но пешком в него никто не ходит. Я сразу же остановил проезжавшую мимо машину, и мы вызвали службы спасения.

Машина лежала в кювете Фото: Петр Яременко

Первым делом пострадавшему Николаю дали попить воды. Доставать из машины пострадавшего пришлось спасателям.

- Врачи сделали пассажиру анестезию, - поделились с «КП» выезжавшие к месту ДТП спасатели. – Мы вскрыли заднюю дверь, вытащили пострадавшего через нее и отнесли в карету «скорой помощи». Фельдшер нам сказал, что у него перелом позвоночника, ключицы и лопатки. Ему было очень больно. Погибшего же водителя автомобиля после аварии выкинуло через лобовое стекло, поэтому травмы у него были серьезнее. От них он и скончался.

Друзья вылетели с трассы на повороте Фото: Петр Яременко

«ИЗ ШЕСТИ БРАТЬЕВ УМЕРЛИ ТРОЕ»

В аварии погиб 35-летний друг детства Николая Дмитрий. Все это время они числились пропавшими.

- Дима с Колей дружил с самого детства. Они жили в одном доме, вместе росли, вместе работали на стройке, - рассказал «КП» брат погибшего Николая Александр. – Пропали они в ночь с 21 на 22 августа. В тот вечер они были дома у Димы. Чинили машину до самого утра. Мама выглядывала в окно и видела их. Потом в 5 утра они куда-то поехали и пропали. Мама обзвонила все больницы, все морги, но их нигде не было. И только недавно нам позвонили и сообщили, что Дима умер. Для мамы это стало большим ударом.

Дмитрий один воспитывал сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Дмитрия остался 14 летний сын. Ребенка мужчина воспитывал в одиночку. Мама школьника ушла из семьи несколько лет назад.

- Сейчас сын Димы вместе с бабушкой, но мы не знаем дадут ли ей опеку из-за возраста, - поясняет Александр. – Племянник в разбитом состоянии, как и моя мама. Раньше нас было шесть братьев, а теперь осталось трое. 2,5 года назад умер младший брат. У него начался менингит, он пожаловался врачам, но те сказали, что это укусы комаров! И не стали его госпитализировать. После обследования стало ясно, что это все-таки болезнь. Но было поздно. Он впал в кому и умер. Еще один брат умер в 2010 году.

Выживший Николай сейчас находится в больнице. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Из реанимации мужчину уже перевели в общую палату. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

Сейчас Николай в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- ДТП произошло на трассе возле подъезда к поселку Попова, - поясняют в ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - Водитель Фольксваген на повороте не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. Водитель погиб, пассажир получил травмы. На месте работает следственно оперативная группа.

У сотрудников ГИБДД сейчас несколько версий причин аварии. По одной из них, водитель мог уснуть. По другой – друзья ехали на большой скорости, из-за чего не смогли вписаться в поворот.