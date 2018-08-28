Рита Дакота назвала причину развода с Владом Соколовским

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-28T13:05:09+03:00

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Наконец стала известна одна из причин разлада в некогда казавшейся идеальной паре Риты Дакоты и Влада Сокловского. Певица разоткровенничалась с поклонниками на концерте в Санкт-Петербурге и рассказала, почему в их семье произошел разлад. Напомним, в сети несколько недель назад разразился скандал - певица публично заявила о том, что ее любимый муж ей изменял. Даже запустила свой канал на Ютубе.

«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, и за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней я слетала порыдать в Грецию. Там ко мне стало приходить осознание, я набралась смелости и написала пост. Я сделала это, потому что я честна с аудиторией», — рассказала Дакота на видео. И вот спустя время озвучила причину развода. На встрече с фанатами в Северной столице певица отметила, что все проблемы идут из детства, взаимоотношения с мужчинами у нее не складываются из-за проблем в общении с отцом. Уточним, что до этого она никогда не рассказывала о своем отце, но, наконец, решилась и написала об этом песню. На концерте в Санкт-Петербурге Дакота обратилась к папе:

"Я тебя отпускаю! Этой песней хочу освободиться от всего этого и не хочу тащить весь этот ужасный багаж в свою жизнь, потому что я очень-очень хочу быть счастливой", - сказала она со сцены. Ролик уже распространился в сети.

ritadakota Видео с концерта Риты Дакоты в Санкт-Петербурге

Поклонники оставили десятки комментариев.

"Плохо, что благодаря именно таким обстоятельствам, ты вновь вышла на сцену... Пой, малышка, не останавливайся..."

"Открытое сердце! Душещипательный звук из глубин, из космоса твоего тела! Честная до кончиков волос! Ты прекрасна! Ты вдохновляешь! Благодарю!"

В одном из интервью Рита говорила, что писать композицию, посвященную изменам мужа, не будет, поскольку не хочет таким образом зарабатывать славу на этой истории. Певица заявила, что у нее нет ненависти по отношению к Соколовскому. Сейчас главное в ее жизни - дочь Мия.

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Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)