СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-28T17:45:55+03:00

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Сегодня Петербург наводнили гламурные личности со всего света – певцы, актрисы, дизайнеры, модели. Снимками с водной прогулки в соцсетях уже поделились Мисс Россия 2016 София Никитчук, дизайнер Денис Чапурин, певица Юлиана Караулова и продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Кстати, именно она проболталась, зачем все эти звезды приехали в Петербург. Цель – светская тусовка в честь бренда швейцарских часов. Главной гостьей этого чаепития стала голливудская актриса Николь Кидман. Вообще, ее визит для всех, кроме ограниченного круга гостей, был тайной. Никакой прессы и фанатов, на ужин приглашены только богатые и знаменитые. Но даже и им нельзя было близко приближаться к заграничной звезде, поэтому фотографировали Николь на расстоянии.

rudkovskayaofficial Яна Рудковская похвалилась, что будет ужинать с Николь Кидман

Снимки уже попали в соцсети, так что мы сможем оценить ее наряд и прическу. Она выглядит, как всегда, великолепно, кружевное платье цвета шампань, легкие локоны, на руке – дорогие часы. И это тоже не случайно.

- Мероприятие приурочено к открытию выставки часов и ювелирных изделий в Русском музее, - рассказал представитель бренда швейцарских часов. – Нам пока неизвестно, посетит ли сама Николь выставку, ее пригласили в Россию так как она является амбассадором нашей марки часов.

star2style Фотографии Николь Кидман с закрытого мероприятия в Санкт-Петербурге уже просочились в сеть

Чем же потчевали голливудскую звезду Николь Кидман и как ее встречали в культурной столице России, приближенные рассказать опасаются.

- Вы что! Это же секрет! – ни в коем случае нельзя.

- Месяц назад она заявила, что беременна, не капризничала? Не требовала соленых огурцов в меду?

- Насколько нам известно, никаких специальных требований она не выдвигала.

Кстати, в официальном аккаунте Николь в инстаграме нет и ни слова о путешествии в Россию. Очевидно, она тоже хотела бы держать свой визит в тайне. Но с таким развитием интернета это уже невозможно, каждый шаг на виду.

5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ НИКОЛЬ КИДМАН

"Широко закрытые глаза" (1999)

"Мулен Руж" (2001)

"Другие" (2001)

"Часы" (2002, премия "Оскар")

"Догвиль" (2003)

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