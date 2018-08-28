2018-08-28T19:17:27+03:00
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Uriah Heep даст единственный концерт в Санкт-Петербурге 10 декабря 2018 года

Легенды классического рока возвращаются в Россию
Степан СТЕПАНОВ
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Uriah Heep объявили о записи нового 25-го студийного альбома под названием «Living The Dream», выход которого запланирован на осень 2018 года.Uriah Heep объявили о записи нового 25-го студийного альбома под названием «Living The Dream», выход которого запланирован на осень 2018 года.
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Британская группа Uriah Heep, одна из главных легенд классического рока, возвращается в Россию, Украину и Беларусь со своими золотыми хитами за свою почти 50-летнюю карьеру!

Имея за плечами многолетний опыт, авторы бессмертных хитов «Easy Livin'» и «July Morning», легендарные Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников своими невероятными живыми выступлениями и любимыми хитами, а также новыми альбомами! Uriah Heep объявили о записи нового 25-го студийного альбома под названием «Living The Dream», выход которого запланирован на осень 2018 года.

Группа Uriah Heep образовалась в Лондоне в 1969 году. За свои 49 лет на музыкальном Олимпе они выпустили бесчисленное количество студийных и концертных альбомов и сборников, продали более 45 миллионов альбомов по всему миру, а также дали более 4000 шоу в 60 странах мира. Их музыка, включая хард-роковые боевики, мелодичные баллады и арт-роковые композиции, навсегда отложилась в сердцах поклонников рок-музыки с начала 70-х годов.

Философия группы Uriah Heep по созданию качественного хард-рока, смешанного с потрясающими мелодиями и гармониями, привела к тому, что их музыка продолжает захватывать воображение миллионов поклонников, и коллектив по прежнему собирает стадионы по всему миру. За годы своего существования группа Uriah Heep несколько раз меняла свой состав, расформировывалась и вновь возрождалась, неоднократно достигала вершин успеха.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса «Олимпийский» в общей сложности 180 тыс. зрителей. На этой музыке выросло не одно поколение, именно поэтому группу Uriah Heep всегда тепло встречают в России.

Бесспорно, песни и музыка Uriah Heep выдержали испытание временем и совсем скоро покажут себя во всей своей музыкальной мощи уже в декабре 2018 года, исполнив свои знаменитые рок-хиты, а также новые песни!

Концерты Uriah Heep в 2018 году

6 декабря – Киев / Национальный дворец искусств «Украина»

7 декабря – Минск / Prime Hall

9 декабря – Москва / Crocus City Hall

10 декабря – Санкт-Петербург / ДК Ленсовета

Билеты на концерт группы Uriah Heep в Санкт-Петербурге.

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