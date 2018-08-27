Почва для роста

27 Авг. 10:00 2018-08-28T12:58:27+03:00

В Ленобласти не только поддерживают крупные инвестиционные проекты, но и реализуют грантовый проект поддержки фермерства.

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Сегодня в Петербурге завершает работу Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». Конечно, участвовала в ней и Ленинградская область, ведь 47-й регион производит почти сорок процентов сельскохозяйственной продукции Северо-Запада.

- Год от года Ленинградская область на выставке «Агрорусь» привлекает и удивляет посетителей ассортиментом, продукцией и технологиями. И в нынешнем сезоне региону - российскому лидеру в агротехнологиях - снова есть чем заинтересовать гостей и покупателей, - отметил губернатор Александр Дрозденко, выступая на открытии Дня Ленинградской области на агропромышленной выставке.

На выставке Ленобласть заключила шесть инвестиционных соглашений на общую сумму 160 миллиардов рублей. Реализация проектов даст триста новых рабочих мест на селе.

К примеру, немецкие инвесторы вложат 2 миллиона евро в производство любимого россиянами картофеля. К 2023 году на территории Волосовского, Кингисеппского и других районов создадут кластер по производству семенного картофеля высоких репродукций. На площади сто гектаров будут выращивать до двух тысяч тонн семенного картофеля.

ООО «Пшеничное» вложит 450 миллионов рублей в выращивание озимой пшеницы. Благодаря этому введут в оборот пятнадцать тысяч гектаров земли. В новом растениеводческом хозяйстве появится сто новых рабочих мест. А еще оно станет большим подспорьем для будущего завода по выращиванию шампиньонов.

700 миллионов рублей инвесторы вложат в два сыродельных производства в Гатчинском и Лужском районах. В общей сложности это даст 45 новых рабочих мест, а объем производства сыров в Ленобласти вырастет в десять раз.

Еще по двум соглашениям в Лужском и Волховском районах появятся крупнейшие в регионе молочные животноводческие комплексы. Общее поголовье скота в них составит пять тысяч коров. За год они будут производить более двадцати тысяч тонн молока.

Отметим, что в Ленобласти не только поддерживают крупные инвестиционные проекты, но и реализуют грантовый проект поддержки фермерства «Ленинградский гектар». Его цель - остановить отток населения и привлечь людей со всей страны, которые создадут в отдаленных районах области новые производства и новые рабочие места. Губернатор Александр Дрозденко выразил уверенность, что проект послужит развитию стартапов, малого бизнеса и предпринимательства в области сельского хозяйства.

- Область ждет смелых амбициозных предпринимателей, которые готовы осваивать дальние территории Ленинградской области, открывать современные производства, создавать рабочие места, увеличивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, - отметил Александр Дрозденко.