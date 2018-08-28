В Петербурге готовы ввести туристический сбор

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-28T14:05:42+03:00

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В очередной раз в городе мостов и музеев заговорили о туристическом сборе. Депутаты предлагали ввести его еще в 2015 году. Теперь же на кошельки вояжеров нацелились и чиновники. Причина – дыра в бюджете, которая год от года становится только больше.

НЕ ПОБОРЫ

Тему турсборов подняли на «нулевых» чтениях городского бюджета в ЗакСе. Дефицит обещает только вырасти, ведь налоговых поступлений в городскую казну станет меньше: с Нового года федеральный законодатель заморозит ставку налога на прибыль и освободить коммерсантов от налогов на движимое имущество.

Пополнить бюджет из карманов гостей города, причем уже в следующем году, предложил глава Комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников. Председатель ведомства сообщил, что город уже обсуждает инициативу с Минфином и Минкультом. Бизнес от бремени турсбора обещают оградить.

– Платить будут гости города, которые пользуются нашей инфраструктурой, – объяснил Алексей Корабельников. – Это общемировая практика.

За основу возьмут опыт Европы.

– Суммы не будут значительными: речь не идет о поборах, – отметил Корабельников. – В европейских городах платежи разные: где-то – один-два евро в сутки, где-то – до пяти процентов от стоимости проживания. Думаю, для нас будет справедливым сбор в один-два процента от стоимости проживания.

В туристической отрасли очередные разговоры о турсборе встретили с опаской. С тем, что туризм должен приносить деньги, никто не спорит. Но поскольку конкретной системы и подсчетов пока нет, возникает целый ряд вопросов.

РАНО РАДУЕМСЯ?

– Чтобы вводить сбор, нужно пять-семь лет стабильного устойчивого роста туристского потока, – объясняет заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев. – Петербург показывает рост, это правда, об этом говорят статистика и топы мировых рейтингов. Но, например, политические события 2014 года повлияли на него отрицательно. Несмотря на позитивные тенденции, говорить о том, что в ближайшие годы наш турпоток будет расти, преждевременно.

Больше всего опасений вызывают отечественные путешественники.

– Россияне и так мало ездят по стране, движение замедляется: сказывается экономическая ситуация, – отмечает президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Петербурга Арнольд Риш. – А с учетом удорожания – сами понимаете, станет только хуже.

Один процент от цены за номер – не так уж и много. Но специалисты считают, что сбор может сыграть не как финансовый, а как психологический барьер. Ведь, если семье из четверых человек все равно, в каком российском городе провести неделю, то зачем платить больше?

Непонятно, как отразится сбор и на организованных группах, в том числе детских. Единственным разумным решением представители туротрасли называют дифференцированный сбор, различный для россиян и иностранцев, для высокого и низкого сезона.

– Можно было бы оценить сбор экспериментально: ввести его только для иностранных граждан и только в высокий сезон, – считает Павел Румянцев. – Через несколько лет мы поймем, как это скажется на турпотоке. И, если негативного влияния не будет, тогда уже можно ставить его на постоянную основу.