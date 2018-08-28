Петербург и Ленобласть переходят на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 17:54 2018-08-28T17:54:35+03:00

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Зачем необходимо переходить на цифру, кому это надо и как это сделать? Многие жители Северной столицы задаются этими вопросами с появлением новости о переходе с аналогового на бесплатное цифровое эфирное телевещание. Руслан Евсеев, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр», рассказал подробности этого масштабного события в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Что будет с телевизорами в начале 2019 года. Они выключатся?

- С начала 2019 года начнется процесс поэтапного сокращения устаревшего аналогового эфирного телевещания на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - пояснил Евсеев. - Телевизоры не выключатся, ведь параллельно с этим, с конца 2014 года строится цифровая сеть эфирного телевещания, поэтому переход на «цифру» будет происходить поэтапно и безболезненно.

БЕСЕДКА с директором петербургской телебашни Русланом Евсеевым 00:00 00:00

- Всем жителям города и области необходимо переходить на «цифру»?

- Не все телезрители знают, какой тип телевещания используется в их доме. Это может быть эфирное - аналоговое или цифровое, кабельное, спутниковое или вещание через Интернет. Переход обязателен только с аналогового эфирного телевидения, поэтому центральные каналы сделали подсказку - промаркировали аналоговый телесигнал литерой «А». Когда придете домой, включите телевизор и посмотрите, если рядом с логотипом канала (Первого, «Россия-1», НТВ, Пятого, РЕН-ТВ, СТС) есть литера «А», то у вас аналоговое телевещание и, для того чтобы продолжать смотреть бесплатное эфирное телевидение в 2019 году, вы должны будете перейти на цифровое; если же литеры «А» нет, то вас сокращение «аналога» не коснется. Однако не лишним будет проверить какой сигнал принимают телевизоры ваших родителей, бабушек, дедушек, а также выяснить, не аналоговое ли телевидение у вас на даче.

- Почему необходим этот переход?

- На территории Ленинградской области доступ к бесплатному аналоговому телевидению имеет только 44% населения. При этом количество доступных аналоговых каналов - всего от одного до пяти. Эту ситуацию поможет исправить переход на «цифру». Цифровое эфирное телевидение уже сейчас доступно 100% жителей Петербурга и 98,43% жителей Ленинградской области, при этом количество телеканалов, доступных телезрителям - от 10 до 20 в зависимости от населенного пункта. Кроме того, аналоговое вещание требует высоких энергетических затрат: для каждого канала необходим отдельный передатчик и отдельная частота.

При цифровом эфирном телевещании формируются мультиплексы - пакеты программ (телеканалов), которые передаются в эфир. Для одного пакета из десяти телеканалов нужен всего один передатчик и одна частота. То есть те ресурсы, которые мы используем в аналоговом телевидении для одного канала, в «цифре» мы используем для целого пакета из десяти каналов. С тем, какие телеканалы входят в первый и второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения, можно ознакомиться на сайте.

- Придется менять все старые телевизоры?

- Чтобы перейти на цифровое телевидение, необходимо купить дециметровую антенну и ресивер (устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения. - Прим. автора). Цена комплекта вместе с установкой обойдется вам от 3,5 до 5 тысяч рублей. При этом, если у вас современный телевизор, который выпустили не ранее 2012 года, ресивер покупать не нужно - он встроен.

К слову, «Комсомольская правда» совместно с РТРС разыгрывает комплект оборудования для бесплатного цифрового ТВ. Подробности конкурса ищите на страницах «Комсомолки».