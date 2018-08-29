Мольде – Зенит 30 августа 2018: Прогноз на ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-29T17:26:22+03:00

Прогноз на ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы Мольде – Зенит. Встреча состоится 30 августа 2018 года в 20.00 в Мольде на стадионе «Акер»

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Прогноз на ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы Мольде - Зенит: 2:0 (в пользу норвежской команды).

Сам факт противостояния этих команд у кого-то может вызвать улыбку. Соперники, если можно так выразиться, находятся в разных «весовых категория»: в Мольде проживает чуть больше 25 000 человек, в Петербурге - больше пяти миллионов. Вместимость петербургского стадиона – почти 70 000 человек, стадиона в Мольде – меньше 12 000 болельщиков.

И что любопытно: подобный соперник уже попадался на пути «Зенита» в еврокубках. В 2004 и 2005 годах в квалификационных раундах Кубка УЕФА петербуржцы встречались с австрийским клубом «Суперфунд», который представлял небольшой поселок. И в обоих случаях победа зенитовцам далась с большим трудом.

Наверное, можно говорить о том, что «Зенит» и сейчас близок к успеху. Победа на своем поле со счетом 3:1 дает нам хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги Европы. Во втором тайме домашнего матча, когда хозяева заиграли в полную силу, стало понятно, что «Зенит» существенно превосходит соперника в классе. И все же успокаиваться петербуржцам нельзя. На своем поле норвежцы приложат все силы, чтобы одолеть с нужным им счетом грозного соперника. В этой ситуации очень важно не дать «Мольде» забить быстрый гол.

Интересно мнение бывшего полузащитника «Зенита» чемпиона СССР 1984 года Дмитрия Баранника, который хорошо знаком с норвежским футболом:

- Что «Зенит» может ожидать в ответной встрече? Футболисты «Мольде» будут ждать своего шанса. У этой команды есть возможности реализовывать свои моменты, что показал поединок в Петербурге.

В последнем туре чемпионата Норвегии «Мольде», который занимает сейчас пятое место, на своем поле со счетом 2:3 уступил соседу по турнирной таблице клубу «Ранхейм».

Любители футбола сейчас теряются в догадках, выставит ли наставник «Зенита» Сергей Семак завтра сильнейший состав или, с учетом предстоящего в воскресенье матча со «Спартаком», даст отдохнуть некоторым из лидеров команды.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча - результативная ничья