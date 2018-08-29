Режиссер Егор Баранов разрешил школьникам смотреть продолжение фильма «Гоголь. Страшная месть»

СЕГОДНЯ 18:07 2018-08-29T18:19:15+03:00

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Колдуны, ведьмы, черный всадник и проклятые опять собрались в одном месте. И это не Хэллоуин, товарищи, а заключительная часть кинотрилогии Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть». Корреспондент «Комсомолки» побывала на предпоказе картины в Петербурге, вкусила чертовщинки и пообщалась с создателями фильма накануне премьеры.

Хочу сразу сказать, больше всего меня поразили красочность картины и операторская работа. Только ради этого стоит посмотреть это на большом экране, а для любителей пощекотать нервы фильм изобилует мистическими кровавыми разборками. Я насчитала около трех отрубленных голов, одного воскресшего, один «убежавший» нос и литров двадцать пролитой крови. В общем, симбиоз гоголевской мистики и американского хорорра в лучшем виде.

А нос-то не Гоголя!

Сюрприз для поклонников Олега Меньшикова: он появится в третьей части «Гоголь. Страшная месть» и сыграет неподражаемого сыщика Якова Гуро. Герой его, несомненно, украсил плеяду молодых артистов в картине и разбавил детективную линию своей ироничной ноткой. Спортсмен и актер Сергей Бадюк в роли Вакулы смотрелся очень органично, а звезда кино «Движение вверх» Кирилл Зайцев в роли колдуна-искусителяпросто неподражаем. Впрочем, после показа не все зрители остались довольны увиденным. Большинству, например, не понравился нос актера Александра Петрова, сыгравшего Гоголя. Дескать, нос-то у него не ни капли не похож на нос Гоголя!

- Это сознательный ход, - вступился режиссер Егор Баранов. - Я хочу, чтобы был актер, а не резиновая маска. Когда слишком много грима и бутафории на лице, уходит мимика и очарование самого актера.

Кирилл Зайцев играет колдуна-соблазнителя.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фильм могут смотреть школьники

Гоголь – великий русский классик, ставший давно уже стандартной программой для старшеклассников, но все же многие родители задаются вопросом, стоит ли идти на показ «Гоголь. Страшная месть» с детьми, ведь в картине много насилия и крови.

- Я против цензуры, - заявил режиссер. – Считаю, что школьники вполне могут смотреть это кино, все зависит от воспитания и восприятия.

Таисия Вилкова в фильме исполняет роль Лизы.Фото: Олег ЗОЛОТО

В прочем, Баранов уточняет, что школьникам идти на фильм лучше после прочтения книги.

- К сожалению, во многих школах литературу преподают по учебнику хрестоматийно, - сетует создатель. - Учителя дают четкое понимание того, что имел в виду автор, не оставляя место для фантазии ребенка. Но каждый из нас, читая книгу, имеет право воспринимать произведение индивидуально, видя отражение своей истории. Мы показываем это произведение по-своему и не призываем воспринимать Гоголя именно так, это просто пример.

- Гоголь очень яркий писатель, - добавляет актер Кирилл Зайев, сыгравший в фильме колдуна. - А для актера тут вообще открывается мир, в котором можно похулиганить и пофантазировать. Попробовать себя в роли демонического колдуна было крайне интересно.

Юлия Франц в "Гоголе" играет Оксану.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

«Гоголь. Страшная месть»: О чем фильм

200 лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе со страшным и ужасным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что-то. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных еще не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

Но не будем раскрывать всех тайн, приходите в кино и сами все увидите.