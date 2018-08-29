Скандал в соцсетях: в музеях Санкт-Петербурга заклеивают свастику на экспонатах

СЕГОДНЯ 18:37 2018-08-29T19:16:34+03:00

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«Это как? Неужели и до музеев добрались?» - возмущению пользователей соцсетей нет предела. В интернете гуляет снимок, на котором изображен музейный экспонат - объявление времен Великой Отечественной: «Внимание! В этом доме живут немцы. Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян». Над надписью имперский орел держит в лапах свастику. Однако нацистского символа не видно, он заклеен стикером – обыкновенной желтой бумажкой, какие мы ежедневно используем для записей.

Что это - действительно маразм крепчал или какое-то распоряжение сверху? Неужели в музеях Санкт-Петербурга заклеивают свастику на вещах времен Второй мировой? «Комсомольская правда» выяснила, откуда ноги растут. Оказалось, что конкретно этот экспонат, который вызвал шумиху, был выставлен в историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге. только не сейчас, а накануне Дня Победы.

- Специально к 9 мая мы организовали экспозицию, принять участие в которой пригласили школьников всего города, - рассказала представитель парка Лидия Шевченко. – Свои экспонаты предоставили музеев и архивов из 50 разных петербургских школ. Конкретно вот это объявление, о котором идет речь, нам принесли со стикером. Методисты не стали ничего убирать, просто потому что могли повредить краску, ведь это оригинал. Странно, что на выставке были и другие предметы, на которых никто ничего не заклеил, однако интерес эти вещи не вызвали.

Откуда же взялся стикер? Никто не признался, даже сотрудники той школы, которая и предоставила объявление на выставку.

- На самом деле музеи не обязаны закрывать исторические экспонаты с запрещенными сегодня символами, - пояснили специалисты. – В законе о «пропаганде либо публичной демонстрации нацистской символики…» существует специальное разъяснение по этому поводу. Однако можно предположить, что какая-то сотрудница школьного музея просто решила перестраховаться, когда узнала, что демонстрация свастики сейчас под запретом.

Напомним, по административному кодексу за

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест на 15 суток.