2018-09-05T15:09:14+03:00
Происшествия

"Взрывная волна сдвинула стену": жильцы дома рассказали о ночном хлопке

ЧП произошел на улице Народного ополчения поздним вечером 4 сентября
Олег ЗОЛОТОЕлена БЕЗГОДОВА
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В доме на улице Народного ополчения произошел хлопокВ доме на улице Народного ополчения произошел хлопокФото: Олег ЗОЛОТО
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Громкий хлопок, раздавшийся в одной из многоэтажек на юге Петербурга, поставил на уши спасателей и напугал жильцов. Инцидент произошел в ночь на 5 сентября на улице Народного ополчения в доме номер 131. Жилец однокомнатной квартиры на 4 этаже около 11 часов вечера отправился в ванную комнату. Включил газовый бойлер, чтобы помыться под горячей водой и тут раздался хлопок.

- Больше перепугались, - рассказала «КП-Петербург» соседка Анна. – Сначала был громкий хлопок в квартире, которая сдается. Затем в нашу дверь стали барабанить, мол, выходите.

На место немедленно вызвали спасателей и газовые службы. Последние заявили, что утечки газа нет, а сотрудники МЧС направились в соседнюю квартиру. Оказалось, что волна была такой силы, что повредила стену, разделяющую соседей. Чтобы она не рухнула, строители уже поставили опору. Что будут делать дальше – пока не говорят.

Стена в соседской квартире, которая пострадала от хлопка Фото: Олег ЗОЛОТО

Стена в соседской квартире, которая пострадала от хлопкаФото: Олег ЗОЛОТО

Жильца квартиры, в которой раздался хлопок, дома застать не удалось – 30-летний мужчина сначала осматривался медиками (у него незначительные ожоги), а после отправился отчитываться перед правоохранителями.

- Пока точную причину не говорят, что все-таки произошло, - рассказывают соседи. – Но подобные хлопки у нас не редкость, и то, что стена «подвинулась» неудивительно: стены то гипсовые! Почему раньше к нам столько внимания не было – непонятно!

Председатель ЖСК Тамара Яковлевна сделала свое предположение, что же могло стать причиной взрыва. Она вспоминает: жилец квартиры совсем недавно жаловался на тараканов. Вот и заклеил вентканал в ванной, чтобы избавиться от насекомых.

- Заклеил его какой-то пленкой. А это запрещено – газ то скапливается. Там должна быть решетка, а не глухое перекрытие. Вот и произошел такой инцидент, - разводит руками председатель.

Председатель ТСЖ помнит, как раньше жилец квартиры жаловался на тараканов. И поэтому заклеил вентканал в ванной Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель ТСЖ помнит, как раньше жилец квартиры жаловался на тараканов. И поэтому заклеил вентканал в ваннойФото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС пока скупо комментируют инцидент.

- По прибытию установлено, что в квартире признаков горения нет, повреждение несущих конструкций не произошло, - рассказали в пресс-службе. - К ликвидации последствий происшествия привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 25 человек личного состава. К счастью, эвакуация жителей не потребовалась.

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