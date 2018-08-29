Поисковики назвали имя летчика американского истребителя, найденного под Новгородом

СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-29T19:23:40+03:00

Упавший в годы войны самолет больше семидесяти лет пролежал в болоте

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Еще одно имя погибшего в годы войны советского летчика возвращено из небытия. Поисковики экспедиции «Долина» смогли установить личность пилота американского истребителя P-40 Kittyhawk, найденного в болоте под Великим Новгородом.

- О месте падения стало известно еще два года назад, но из-за теплых зим было невозможно добраться до двигателя самолета, который при падении ушел на 4,5 метра в болото,- рассказал командир поискового отряда «Скиф» Юрий Кун.

Но в нынешнем году, наконец, удалось поднять истребитель. В течение недели – с 19 по 26 августа на болоте Ястребец Поддорского района Новгородской области люди трудились не покладая рук.

Американский Kittyhawk больше 70 лет пролежал в болоте. Фото: vk.com/club59471893

Уже позднее удалось прочитать заводские номера самолета, по которым и установили личность погибшего летчика. Им оказался старший сержант Геннадий Васильевич Шичков, служивший в составе 46-го истребительного авиаполка 239-й истребительной авиадивизии.

В архивных данных значится, что он пропал без вести 5 марта 1943 года. До войны герой жил на улице Кирова в Ордженикидзеграде Орловской области. Сейчас это железнодорожная станция в Бежицком районе Брянска.

Личность пилота удалось установить по заводским номерам машины. Фото:vk.com/club59471893

Поисковикам уже удалось найти сводную сестру летчика, которой рассказали о ее погибшем брате.

Стоит напомнить, что американские и английские самолеты, также как и другая военная техника, поставлялись в СССР во времена войны по программе ленд-лиза.