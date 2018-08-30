Умер известный балетмейстер Валентин Манохин

СЕГОДНЯ 00:34 2018-08-30T00:34:37+03:00

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Умер педагог, балетмейстер Валентин Манохин. Советский и российский танцовщик, актер Манохин скончался в Петербурге 29 августа 2018 года. О его смерти сообщили близкие в социальных сетях. Валентину Александровичу было 77 лет.

Причина смерти балетмейстера Валентина Манохина не называется, также пока неизвестно, где будет похоронен известный танцор.

Умер Валентин Манохин: Вспоминаем его в фильме "Люблю. Жду. Лена".

Валентин Манохин родился в Небит-Даге Туркменской ССР, потом переехал в Москву, где в 1954 году окончил хореографическом училище при Большом театре, а в 1956 году и хореографическое училище Вагановой в Ленинграде.

В 90-е Валентин Александрович работал за границей. Делал постановки для варьете в Италии и Испании, а позже преподавал в Щукинском училище - в течение 12 лет до 2009 года. Последним местом работы Манохина стал московский драмтеатр «Сопричастность», где он был балетмейстером вплоть до 2014 года.

Биография балетмейстера Валентина Манохина: в каких фильмах снимался

В течение всей своей жизни Валентин Манохин принимал участие во многих известных фильмах. Причем, и как актер. Он играл танцора в фильме "Цирк зажигает огни", таксиста, парня с гитарой в "Бенефисе Ларисы Голубкиной", Чарли Чаплина в "Волшебном фонаре", Валентина в "Люблю.Жду.Лена" и еще нескольких картинах.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Валентина Александровича.