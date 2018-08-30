2018-08-30T18:54:12+03:00
Спорт

Мольде – Зенит 30 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы

Футбол, матч Мольде – Зенит. Прямая онлайн-трансляция ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы состоится 30 августа 2018 года в Мольде на стадионе «Акер». Состав команд, статистика личных встреч
Давид ГЕНКИН
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Мольде – Зенит 30 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция. Автор: Михаил Разуваев/ЗенитМольде – Зенит 30 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция. Автор: Михаил Разуваев/Зенит
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Мольде – Зенит 30 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, зенитовцы проведут очень важный матч. Напомним, что неделю назад петербуржцы на своем поле победили со счетом 3:1. То есть, у нас команды хорошие шансы на выход в групповой турнир Лиги Европы. И это будет первым серьезным успехом «Зенита» под руководством нового главного тренера Сергея Семака.

Неудивительно, что наставник испытывает волнение перед игрой:

- Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.

Составы команд на матч Мольде - Зенит

Состав Зенита: Андрей Лунев, Александр Анюков, Леандро Паредес, Бранислав Иванович, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Миха Мевля, Антон Заболотный, Эрнани.

Состав Мольде: Андреас Линде, Рубен Габриэльсен, Вегард Форрен, Бабакар Сарр, Петтер Страннд, Этсас Хуссейн, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад, Кристофер Реммер, Кристоффер Хауген, Эрлинг Холанн.

Трансляция матча "Мольде" - "Зенит" 30 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 20.00 по московскому времени.

Главный арбитр матча "Мольде" - "Зенит" 30 августа 2018 года - Карлос дель Серро (Испания).

Мольде - Зенит 30 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция.

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