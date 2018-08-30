2018-08-30T12:42:24+03:00
Общество

Из-за высокого курса Евро в Санкт-Петербурге отменили грибные туры в Финляндию

Любители тихой охоты все чаще стали захаживать в местные леса
Давид ГЕНКИН
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Вернуться домой с полной корзиной - мечта любого грибника.Вернуться домой с полной корзиной - мечта любого грибника.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Как утверждают специалисты, наиболее урожайными на грибы бывают года, которые оканчиваются на «3» и «8». Впрочем, предсказать, когда и как надолго пойдут грибы, крайне сложно: на это оказывают влияние самые разные факторы. Вот и в середине нынешнего августа в Ленинградской области леса стояли «пустыми». Лишь в самые последние дни в них появились долгожданные грибы.

И десятки тысяч петербуржцев устремились за город. Поскольку сбор грибов уже давно превратился в России в национальный вид спорта.

В советские времена грибникам помогали предприятия, на которых они работали. В конце лета – начале осени по выходным, а иногда и будним, дням в достаточно отдаленные районы области снаряжались автобусы, пассажирами которых были любители тихой охоты.

Эта практика сохраняется и поныне. В том числе и в измененном виде. Например, Санкт-Петербургское микологическое общество, которое объединяет любящих собирать грибы людей, периодически организует поездки в леса. Готовы помочь грибникам и некоторые турфирмы. Скажем, в прошлом году пользовался популярностью ягодно-грибной тур в Карелию, а конкретно – на Ладожские шхеры. Хотя его стоимость была достаточно высокой – 2500 – 3000 рублей. Как сказали корреспонденту «Комсомолки» в одной из фирм-организаторов, вероятно, этот тур будет вновь запущен в ближайшем сентябре.

Но заплатить такую сумму по карману далеко не всем. Потому многие любители тихой охоты списываются на специальных сайтах, образуют группы и отправляются за грибами на машинах или электричках. Тем более что ходить по лесу в одиночку страшновато.

Еще раз скажем, что в России сбор грибов – национальный вид спорта. Потому, чтобы собрать приличный урожай, надо хорошо знать места, да и отъезжать на значительные расстояния от города. Иное дело – Финляндия. Хотя утверждение, что финны грибы не собирают, а покупают их в магазинах – сильное преувеличение, в соседней стране искать дары природы проще: «конкурентов» значительно меньше. И здесь на помощь петербургским грибникам могут прийти турфирмы. Некоторые из них на протяжении ряда лет организовывали грибные туры в Суоми. Поездка продолжалась, как минимум двое суток, поскольку из Финляндии фактически нельзя вывозить сырые грибы. (То есть, можно, но для этого их нужно тщательно очистить от малейших следов земли, мха и так далее, что сделать нереально). Следовательно, грибы нужно где-то предварительно обработать: отварить, сушить, замариновать.

Однако в последние годы грибные туры в Финляндию проводятся редко.

- Из-за постоянно растущего курса евро желающих совершать такие поездки становится все меньше. - Поэтому мы решили от них отказаться, - объяснили корреспонденту «Комсомолке» в турфирме «100 золотых дорог».

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