«Будем требовать расследование»: родственники утонувшего в США российского студента не верят, что он сам прыгнул в воду

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T13:13:59+03:00

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20-летний студент из Санкт-Петербурга Александр Курганов давно мечтал побывать в США. Парень учился в университете на факультете регионоведения и хотел стать дипломатом. Саша несколько лет добивался от своего ВУЗа путевки в Америку по обмену, чтобы подтянуть свой английский. Тогда студент даже не предполагал, что его мечта обернется трагедией.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

- Сегодня важный день, так как я почти пришел к тому, к чему шел последние два года, - рассказывал своим друзьям Александр перед путешествием. - Мне посчастливилось стать участником одной из международных программ и сейчас я улетаю в США. Я не могу в это поверить. Я никогда не летал в самолете, а сейчас меня ждет три рейса. Я никогда не видел моря, но уже через 36 часов буду стоять на берегу океана. Я никогда не был за границей. Посмотрим, что из этого выйдет, надеюсь, что удача не отвернется от меня и сейчас.

Александр всегда мечтал побывать в СШАФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В США Александр улетел в конце мая и должен был вернуться в сентябре. В Америке парень подрабатывал продавцом в магазинах и путешествовал по штатам.

- В США Саша торговал сахарной ватой и кукурузой, - рассказала «КП-Петербург» сестра студента Виктория. - У него была мечта попутешествовать по США, но жить он там не хотел. Это для него было просто практикой, он перешел на третий курс. В последний раз мы с ним общались 27 августа. Саша отправился в тур для иностранцев. Там была программа на 6-7 дней. Они были в Чикаго, в Лос-Анжелесе. В этот тур и было включено катание на лодках.

Александр поехал в США по программе от университетаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«МЫ БУДЕМ ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ»

Иностранцев во время тура повезли на водохранилище Пауэлл Вахваа в заповеднике Глен-Каньон вблизи штатов Аризона и Юта. Группа из 30 человек арендовала три лодки и пошла в плавание.

- О том, что произошло на водохранилище, нам рассказал мальчик с Украины, который тоже там был, - продолжает Виктория. – Они познакомились там в США. Удивительно, но у них не было ни спасательных жилетов, ни инструкторов, ни рассказа о правилах безопасности. Доплыв до середины озера, они начали прыгать, плавать. Там было быстрое течение, ветер усилился и Саша захлебнулся. Другие отдыхающие его вытащили из воды в лодку. Делали массаж сердца, искусственное дыхание. В течение получаса боролись за его жизнь, но безрезультатно. «Скорую помощь» они смогли вызвать только с берега. Потому что раций у них не было или они не работали.

Александр никогда не отплывал от берегаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, во время плавания еще двое туристов получили порезы от винтов лодки. Сейчас местные службы занимаются расследованием. Тем временем, родственники погибшего Александра не верят, что студент мог сам прыгнуть в воду.

- Саша не очень хорошо плавал, - делится Виктория. - Неизвестно сам он туда прыгнул или помогли ему. Мальчик этот все равно не расскажет нам правду. Он боится. Я не поверю, что брат сам туда стал бы прыгать. Он ведь жил на берегу озера и даже не плавал там. По берегу только ходил. Может Сашу кто-то толкнул. Мы будем требовать, чтобы провели расследование, как брат оказался в воде, и требовать компенсацию. Люди тонут там не первый раз. И никаких мер безопасности там не предпринимают.

Сейчас родственники погибшего Александра выясняют, как им забрать тело студента на родину.