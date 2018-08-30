Умер муж Валентины Матвиенко: Владимиру Матвиенко было 67 лет

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-30T16:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 августа, стало известно еще об одной утрате, связанной с именем публичного человека. Вслед за новостью о смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, поступила информация о смерти мужа бывшего губернатора Петербурга и нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Слова поддержки ей уже передал президент Белоруссии.

- Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга - Владимира Васильевича Матвиенко, - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Известно, что экс-глава Петербурга и ее супруг были женаты больше 40 лет. Они познакомились еще на пятом курсе, во время учебы в институте. В скором времени пара поженилась и у них родился сын Сергей.

Всю свою жизнь Владимир Матвиенко посвятил военной медицине, а с выходом на пенсию в 2000 году сосредоточился на заботах о внучке и домашнем быте. Известно, что в последние годы Владимир Матвиенко тяжело болел и большую часть времени жил в загородном доме.

Пока о причинах смерти мужа Валентины Матвиенко не сообщается.