Под Петербургом заработал крупнейший в России центр майнинга

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-30T18:49:54+03:00

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Крупнейший в России центр майнинга открыли в Ленобласти. Фабрика биткоинов и лайткоинов появилась в индустриальном парке «Левобережный» в Киришах. Местные власти предупреждают: все законно. Но не упоминают, что криптодобыча развернулась в регионе с подачи потомков экс-губернатора.

ОТ НЕВЫ ДО СИБИРИ

Вместительный криптоотель из бывшей биохимической лаборатории соорудили всего за год. На это потратили полмиллиарда рублей. Первые корпуса раскинулись на четыре тысячи квадратных метров и вместили более трех тысяч аппаратов для добычи виртуальных денег. Перспективная площадь дата-центра – почти тридцать тысяч «квадратов».

Хозяин майнинговой мегафермы – молодая компания «КриптоЮниверс», созданная всего год назад. В ее планах уже новые центры в Москве и под Иркутском. Фирма создает платформы для хостинга физлиц, продает и обслуживает оборудование. Но главное направление работы – облачный майнинг: арендовал оборудование – и зарабатываешь цифровые монеты, не думая о счетах за электричество, перебоях и ПО.

В отеле более трех тысяч аппаратов для добычи виртуальных денег. Фото: «КриптоЮниверс»

– Наш дата-центр высокотехнологичен, построен в соответствии с требованиями промышленного майнинга и позволяет добиться максимальной эффективности, – хвастает управляющий партнер компании Михаил Квасников. – Все инновационные решения внедряем после тщательного тестирования в собственной лаборатории. Благодаря усилиям наших инженеров и IT-специалистов, удалось добиться значительного увеличения мощности оборудования без риска перегрева.

В компании гордо заявляют, что «работают на собственной земле». Сейчас центр потребляет двадцать мегаватт, чего хватит, чтобы обеспечить электричеством поселок городского типа. В перспективе увеличить мощность в три раза.

– Использование профицита недорогой электроэнергии для майнинга позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места и внести заметный вклад в развитие российского рынка инновационных технологий в целом, – объясняет основатель компании Алексей Королев.

ВЫГОДНО И ЛЕГАЛЬНО

Власти Ленобласти киришских майнеров только поддерживают.

– Это принесет региону несомненную выгоду, – считает зампредседателя Правительства Ленобласти Дмитрий Ялов. – У Киришской ГРЭС есть свободные ресурсы. Есть они и у наших электросетевых компаний в отдельных точках. Мы заинтересованы в стабильных потребителях электроэнергии.

Мегаферма выросла в Киришах. Фото: «КриптоЮниверс»

На открытии криптоотеля в Киришах Дмитрия Ялов фактически перерезал красную ленточку: именно ему доверили символический запуск дата-центра. Среди почетных гостей был и вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Бражников.

– С точки зрения властей открытый майнинг-отель относится к категории дата-центров, – отметил на церемонии Ялов. – А инвестиции в новые технологии легальны как для физических, так и для юридических лиц.

В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

Мечту запустить промышленную добычу биткоинов и прочей криптовалюты власти Ленобласти лелеяли давно. Год назад администрация заговорила о технопарке в Сосновом Бору.

– Завершается строительство ЛАЭС-2, высвобождаются большие площади первой атомной станции, – объяснил тогда губернатор Александр Дрозденко. – Возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств. Мы не исключаем, что она может быть интересна разработчикам российской криптовалюты.

Осенью судьбу криптобизнеса в городе атомщиков обсуждали с «Росэнергоатомом». Чиновники обещали, что в Сосновом Бору цифровая валюта «сможет легализоваться» за счет создания зоны с особым правовым и экономическим статусом.

Ялов и символический запуск. Фото: «КриптоЮниверс»

Но майнеры поселились в Киришах: там электричества и простора тоже хватает.

– Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию сравнительно низкие, – отметил на открытии Дмитрий Ялов. – Среди неоспоримых преимуществ региона – наличие инженерно подготовленных площадок и квалифицированные кадры.

Владельцы «КриптоЮниверс Девелопмент», учредителя «КриптоЮниверс», – Алексей Королев, в прошлом – директор хозяйственного управления ВДНХ, и Михаил Деметрадзе, руководитель столичной строительной компании.

Хозяйка парка «Левобережный» – «Киришская сервисная компания». Половина нее принадлежит фирме «Энергия центр». А ей, в свою очередь, управляют Станислав Бобылев и фирма «Вадэн», на сто процентов принадлежащая Вадиму Сердюкову, сыну предыдущего губернатора Ленобласти. Сердюков и семья Бобылевых – давние партнеры по бизнесу: еще в девяностых они вместе создавали группу «Эфеск», одного из крупнейших строителей инновационных и энергетических объектов. Сейчас ГК в стадии ликвидации.

СПРАВКА «КП»:

Криптовалюта – цифровая валюта. Ее «выпускают» сами держатели – майнеры. Валюта бывает разных видов, но самый распространенный – биткоин. Криптовалюта защищена от подделок блокчейном – зашифрованной цепочкой данных, которая воспроизводится при каждой транзакции. Таким образом, при продаже или покупке можно проследить путь электронных монет, а значит, подделать их невозможно.

ДОСЛОВНО:

Центробанк России:

«Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в России. <…> Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России. <…> В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

ОФИЦИАЛЬНО:

Сейчас Госдума разрабатывает законопроект «О цифровых финансовых активах», который приравнивает криптовалюту к имуществу, а майнинг – к бизнесу, за который нужно платить налоги. В Федеральной службе по финансовому мониторингу считают, что обменивать криптовалюту нужно через легальные обменники, с идентификацией продавца и покупателя.

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