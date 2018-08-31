Куда сходить с ребенком в Петербурге 1 сентября 2018: День знаний в Приморском парке Победы и театр на Малой Конюшенной

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-31T12:34:26+03:00

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Осень вступает в свои права уже завтра, и начало «золотой» поры приходится как раз на выходные. Пока петербургская погода снисходительна, на первый сентябрьский уик-энд можно смело строить планы. Куда отправиться школьникам после торжественной линейки в День знаний и что интересного ждет в 1 и 2 сентября петербуржцев и гостей города, узнала «Комсомолка».

Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге 1 сентября 2018

ПРАЗДНИК ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Всем школьникам – в Приморский парк Победы

Летние каникулы стремительно подходят к концу. На пороге осенние дни, начало учебного года и, конечно, праздник всех школьников – День знаний. «Комсомольская правда» уверена, что провести его нужно весело и с пользой. Поэтому всех петербургских школьников после торжественных линеек первого сентября приглашает в Приморский парк Победы. Ведь перед тем как сесть за парты, нужно получить заряд бодрости и позитива и провести разминку для ума и тела! Вместе с партнерами мы позаботились о том, чтобы День знаний запомнился и ребятам, и их родителям. На центральной площади парка у фонтана школьников будут ждать игры, конкурсы и викторины. Конечно, на торжество придут и артисты: захватывающие постановки подарят зрителям театр «Мимигранты» и коллектив «Аллегро». А в завершении праздника состоится настоящий урок физкультуры. Все желающие смогут принять участие в спортивном мастер-классе от чемпиона Северной столицы по кикбоксингу и MMA, любимца петербургской публики Сергея Романова.

Когда: 1 сентября 2018

Где: Приморский парк Победы, центральная площадь у фонтана

Время: 12:00-16:30 (урок физкультуры: 16:00-16:30)

Вход свободный

Начало учебного года отпразднуют в Приморском парке Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО

ФЕСТИВАЛЬ

«Театральный Петербург на Книжных аллеях»

Театральные субботы на Малой Конюшенной улице продолжаются. Первого сентября проект от главного билетного оператора города Bileter (ДТЗК) приглашает и взрослых, и юных зрителей на Книжные аллеи за новыми знаниями. Там петербуржцам и гостям города расскажут, что и как правильно выбрать из обширной детской афиши Северной столицы. И, конечно, бесплатно покажут фрагменты лучших спектаклей. На сцену на Малой Конюшенной на этот раз выйдут артисты детского музыкального театра «Зазеркалье». Они перенесут зрителей из центра Петербурга прямиком в волшебный мир Киплинга: в программе – отрывки из мюзикла «Кошка, которая гуляет сама по себе». Следом появится молодой «Петербургский Камерный театр» с веселыми и знакомыми каждому историями из «Денискиных рассказов». Порадуют зрителей в предстоящую субботу и Театр марионеток им. Е. Деммени ярким музыкальным шоу. Кстати, марионетки, которые задействованы в спектакле, изготовлены российскими мастерами-кукольниками в 20-х, 30-х, 50-х годах прошлого века.

Театральные субботы на Малой Конюшенной продолжаются. Фото: Предоставлено организаторами.

Когда: 1 сентября 2018

Где: «Летние Книжные аллеи», ул. Малая Конюшенная

Начало: 14:00

Вход свободный

СПЕКТАКЛЬ

«Возвращение в любовь»

Первые осенние выходные скрасит поход в театр. «Балтийский дом» приглашает петербуржцев и гостей города совершить необычное сентиментальное путешествие в легендарные шестидесятые годы. В музыкальном спектакле «Возвращение в любовь» со сцены драматического театра прозвучат новые песни любимого всеми поколениями композитора Раймонда Паулса на стихи Евгения Евтушенко. Главный герой постановки – Поэт. Он делится со зрителями историей о времени, людях и любви. О том, как «шестидесятники» создавали потрясающие книги, фильмы, спектакли, музыку и поэзию, которые и сегодня звучат современно. Роль Поэта исполняет народный артист России Вадим Яковлев. Спектакль «Возвращение в любовь» стал признанием в любви ушедшей эпохе от актеров «Балтийского дома», среди которых много молодых талантов и петербургских выпускников. Продолжительность спектакля – 2 часа 40 минут с антрактом.

"Возвращение в любовь" в "Балтийском доме" скрасит первые осенние выходные. Фото: baltic-house.ru

Когда: 1 сентября 2018

Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом», Александровский парк, 4

Начало: 19:00

Стоимость: от 300 рублей

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Музеи – детям»

В предстоящее воскресенье можно смело отправляться со школьниками всех возрастов в Летний сад. На один день он превратится в место, где юные петербуржцы смогут узнать много нового об истории возникновения родного города, познакомиться с азбукой искусства и азами художественного творчества, литературой, чудесами науки и техники. А родители – подумать о досуге своих чад на предстоящий учебный год. Проект «Музеи – детям» расскажет об образовательных и развивающих программах для детей и юношества, которые организуют большие и маленькие музеи Северной столицы. Для всей семьи в Летнем саду развернутся мастер-классы, интерактивные программы, конкурсы, научные шоу и игры. А приятным дополнением мероприятий станет розыгрыш призов для маленьких петербуржцев. В программе также – музыкальные и театрализованные представления. Такой праздник знаний Русский музей уже проводил в 2016 году, в нем тогда приняли участие 17 городских музеев. На этот раз их количество увеличится до 22. Кроме музеев к мероприятию присоединятся и детские образовательные учреждения.

Летний сад ждет петербургских школьников и их родителей на проект "Музеи - детям".Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда: 2 сентября 2018

Где: Летний сад

Начало: 12:00

Стоимость: Детям до 16 лет – вход свободный; для школьников старше 16 лет и пенсионеров – 100 рублей, для взрослых - 250 рублей.