2018-08-31T18:06:43+03:00
Общество

Прогноз погоды на 1 сентября 2018 в Санкт-Петербурге: Днем - солнце, вечером - дождь

Погода на День знаний 2018 в Санкт-Петербурге порадует и школьников, и их родителей
Алена ЧИЧИГИНА
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Прогноз погоды на 1 сентября в Санкт-Петербурге: днем воздух прогреется до +22Прогноз погоды на 1 сентября в Санкт-Петербурге: днем воздух прогреется до +22Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рюкзаки собраны, букеты куплены. Теперь главный вопрос - какой прогноз погоды на 1 сентября 2018 в Санкт-Петербурге? В первый день осени и нового учебного года петербуржцев ждет настоящее лето. Днем 1 сентября 2018 года синоптики обещают облачную погоду, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Так что после школьных линеек и первого звонка можно смело рвануть гулять по городу. Правда, домой придется вернуться пораньше, ну или захватить с собой зонтик. К вечеру погода резко испортится.

- Надвигается холодный атмосферный фронт, - рассказали «Комсомольской правде» - Санкт-Петербург в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Прогноз погоды на 1 сентября 2018 в Санкт-Петербурге такой: вечером 1 сентября синоптики обещают дождь и усиление северо-западного ветра.

Не порадует горожан погода и в воскресенье. Метеорологи сообщают, что 2 сентября будет облачно с прояснениями. Однако во второй половине дня также местами пройдет кратковременный дождь. Ветер днем слабый, юго-западный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Но до осенней слякоти еще далеко, насладиться теплой солнечной погодой и даже позагорать в сентябре еще успеем.

Отличная новость - первый месяц осени будет теплее обычного, примерно, на 3 градуса выше нормы. В первой и второй половине декады сентября днем температура воздуха будет достигать 16−20 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +8−13 градусов. В Ленинградской области немного холоднее, максимальная ночная температура +7.

В третьей декаде сентября в городе уже будет холодно;14 градусов днем, в Ленобласти ночью начнутся заморозки до минус 1 градуса.

КСТАТИ

Минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в сентябре была зафиксирована в 1976 году (минус 3 градуса), максимальная в 1992 году (+30 градусов).

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