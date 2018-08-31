Звездные дети в День знаний: депутат Милонов отдал первоклассника в православную гимназию, а актриса Мельникова дочь отвела в школу "принцесс"

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-31T20:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Близится День знаний. Многие артисты и знаменитости, несмотря на занятость, выделяют время для того, чтобы первого сентября сопроводить своих детишек на школьную линейку. Многие волнуются вместе со своим отпрысками, тем более, если это первый класс. «Комсомольская правда»-Санкт-Петербург накануне первого сентября узнала, как готовятся к началу учебного года школьники, фамилии мам и пап которых у всех на слуху.

Виталий МИЛОНОВ, депутат ГосДумы:

- У нас религиозная семья, поэтому мы выбрали православную гимназию. Там не учатся по субботам, считается, что в выходные дети должны быть в семье. Поэтому на линейку мы идем третьего сентября, а первого я буду ездить по всем школам округа, чтобы поздравить детишек с Днем знаний. Старшей дочери Марфе девять лет, она идет в третий класс, а сыну Николаю шесть, он выпервые отправится в школу. Оба готовы, и с нетерпением ждут начало учебного года. В нашей школе серьезный вопрос с дисциплиной, много дополнительных предметов и никому нет поблажек. Каждый день начинается с молебны. Марфа любит каллиграфию, но я считаю, что ребенок не должен отдавать предпочтение какому-то предмету в этом возрасте, надо гармонично развиваться и любить все предметы. Кроме того, нужен еще и спорт – и сын, и дочь занимаются плаванием и фигурным катанием. Пока Коля мечтает стать депутатом, но я надеюсь, это у него пройдет. А дочь? Пока еще не решила.

Актриса Анастасия Мельникова проводит дочь на линейку в гимназию имени принцессы Е. М. ОльденбургскойФото: Тимур ХАНОВ

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, актриса

- Ой, у нас в этом году самый сложный период – выпускной класс. Маша начала готовиться к ЕГЭ еще год назад, и хотя учится хорошо, все же не расслабляется. К слову, дочь уже определилась со своей будущей профессией, хочет стать актрисой. После того, как она снялась в «Ералаше», только об этом и говорит. А в прошлом году у нее была настоящая работа - очень серьезная роль в военном фильме «Баржа 752» про эвакуацию из блокадного Ленинграда. Я на этом выборе не настаиваю, и не отговариваю. Но осторожно веду беседу, чтобы получить еще и второй диплом, к примеру, в области журналистики. Маша очень хорошо пишет. А вообще, не так уж важно, какую профессию выберет дочь. Самое главное, быть порядочным, добрым, чутким, образованным человеком.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- Школьную форму уже отгладили, цветы купили. Мой сын Никита идет завтра в пятый класс. Начальную школу он закончил без троек, учился хорошо, надеюсь, и этот год окончим хорошо. Любимый предмет у Никиты математика, он не плохо в нем разбирается. Не могу сказать, что он встречает новый учебный год с особым энтузиазмом. Недавно я говорила с ним о школе, Никита думает пока так: «Раз надо, значит надо». Кем бы он хотел стать в будущем пока не думаем, у него каждый полгода меняются мечты. На линейку его завтра поведет няня, я приеду позже.

В прошлом году дочка Сергея Селина пошла в первый классФото: Олег ЗОЛОТО

Сергей СЕЛИН, актер

- Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Как и все родители штурмую магазины со школьной одеждой, подбираем туфельки всякие, юбочки, бантики… Причем дочка капризничает, не хочет мерить ничего. Но это временно, потом она меня будет уговаривать на шопинг, и я ей это припомню (смеется). Я детей специально на все лето отправлял отдыхать сначала в Болгарию на море, а потом в Михайловское. В город вернулись буквально накануне учебного года. Ну и что, что в очередях стоим, зато хорошо отдохнули за три месяца! Дочка Маша нынче идет во второй класс, с нетерпением ждет занятий, соскучилась по своим одноклассникам. Сын Макар в школу отправится только через год, он пока с завистью за всем наблюдает. Хотя знаете, у нынешних детей столько заданий, не помню, чтобы мы были так заняты! А ведь еще и дополнительное образование. Маша продолжит ходить в музыкальную школу, она учится играть на фортепиано. В этом году запишем ее еще и на курсы английского языка. Она девчонка способная, все схватывает на лету!