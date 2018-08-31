Лидеру группы Pink Floyd фанаты подарили бронзовую скульптуру

СЕГОДНЯ 20:06 2018-08-31T20:33:17+03:00

Поклонники из Ирана специально привезли ее на встречу с кумиром в Санкт-Петербург [фото]

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Сумасшедшие фанаты готовы горы свернуть ради своего кумира, преодолеть тысячи километров и часами осаждать отели в надежде получить заветный автограф. Так почти 50 человек в центре Санкт-Петербурга караулили легендарного рокера лидера группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса. Надо отдать должное, легендарный рокер, которому к слову, 74 года, не прошел мимо и каждого желающего одарил своим росчерком.

- Я даже расплакался, когда получил его автограф, - рассказывает петербургский фотограф Рустам Шагиморданов. – Специально принес с собой две пластинки «Pink Floyd» , 1974 и 1977 года выпуска. Купил их на ярмарке винила за кругленькую сумму. Сколько стоит? Не скажу!

toomrus pinkfloyd

Но и сам Роджерс не ушел без подарков. Ему вручили необычный презент – бронзовую скульптуру его головы. Автор специально привез свою работу из Ирана. Молодой скульптор месяц творил в мастерской, чтобы порадовать своего кумира.

- Вы не представляете, я просто с ума схожу по песням Роджера! - признался журналистам «КП»-Санкт-Петербург Мутаба Бабаголи. - Встреча с ним и вообще поездка в Петербург - это два самых ярких впечатления в этом году.

Да уж, прибавится веса у багажа Роджера Уотерса. Хорошо еще, что голова не хрупкая вещица, не обязательно брать с собой в ручную кладь.