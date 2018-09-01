2018-09-01T17:43:44+03:00
Звезды

Евгений Плющенко с Яной Рудковской в Ленобласти собрали четыре корзины грибов

Гном Гномыч тоже отправился с родителями в лес под Петербургом
Полина ЖУКОВА
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Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч удачно сходили по грибы под Петербургом. Фото: Instagram @rudkovskayaofficialПлющенко, Рудковская и Гном Гномыч удачно сходили по грибы под Петербургом. Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
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Звездная пара показала в Instagram свой грибной «улов». И он действительно впечатляет! Четыре корзины даров природы. Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе со своим сыном Гном Гномычем в первый день осени отправились в лес. Грибное место они нашли в Ленинградской области. Правда, где именно оно находится, не рассказали даже на просьбы подписчиков. Что поделать, секрет настоящих грибников.

Фото и видео всей семьи в полном лесном обмундировании уже насобирали под сотню тысяч лайков. Правда, многие подписчики усомнились в том, что звезды действительно ходили по лесу. Придрались к идеальным грибам в корзинках, в особенности, огромным белым, слишком чистой одежде и бодрому виду.

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Нормально за пару часов собрали) Грибной год!
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– Чтобы столько собрать, надо побегать по лесу долго, и места надо знать, а вы не местные, – написал пользователь Instagram в комментариях.

– Грибы специально вырастили для них, чтобы собрать и сфоткаться, – «подколол» звездную семью еще один.

Но на ажиотаж Яна Рудковская ответила еще одним видео. На нем сынишка продюсера и фигуриста с явным знанием дела подрезает ножичком один за другим царские грибки и складывает в корзину.

– Мы ждем этой поры с особенным трепетом! Это – наша традиция! Каждую осень собирать грибы и потом морозить их и в течении года варить из них вкусные супчики, есть маринованные и соленые, – поделилась с подписчиками Яна Рудковская.

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Процесс собирания и нахождения грибов - это самое интересное и увлекательное , у нас уже есть свои места ,куда мы возвращаемся каждый год и не по одному разу !
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Тех, кто порадовался за семью Плющенко в комментариях все же оказалось больше. Но и усомнившимся мама Гном Гномыча нашлась, что ответить:

– Мы – серьезные люди! Мы делимся своими эмоциями и частичкой нашей жизни! Я с детства собираю грибы и учу своих детей, приучаю к труду, мой муж к спорту!

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