Сергей Шнуров проехался по Невскому проспекту с концертом

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-02T12:40:43+03:00

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Сергей Шнуров в очередной раз удивил своих фанатов. Группа «Ленинград» дала бесплатный концерт на Невском проспекте. Выступление было необычным еще и тем, что рок-музыканты выступили на передвижной сцене.

Концерт Шнурова на Невском .

Концерт Шнура начался ранним утром. Сцена проехалась по Невскому проспекту от БКЗ «Октябрьский» до Дворцовой площади. На время выступление полицейские перекрыли все движение по главной улице города. Зрителями неожиданного концерта стали многие горожане. Своими эмоциями люди делятся в социальных сетях.

Шнуров в очередной раз удивил горожанФото: Олег ЗОЛОТО

- Выныриваешь с узкой улицы на Невский проспект, а там неожиданное появляется группа "Ленинград", и у тебя уже отличное настроение. Вот он знак, все будет хорошо!, - делятся горожане.

Шнуров проехался с концертом по Невскому .

- Гуляешь такой утром на Невском, а тут шнур на автобусе едет со своей бандой!, - восхищаются очевидцы.

Сергей Шнуров после выступления устроил фотосессиюФото: Олег ЗОЛОТО

- Только Шнур так может, - смеются зрители. - Это Питер!

Сергей Шнуров удивил горожан бесплатным концертом .

В полдень группа «Ленинград» вместе с оркестром северо-западного военного округа споет на Дворцовой площади. Концерт дадут в честь праздника Росгвардии.

Сергей Шнуров проехался с концертом по ПетербургуФото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Шнуров дал бесплатный концертФото: Олег ЗОЛОТО

Передвижная сцена ШнуроваФото: Олег ЗОЛОТО