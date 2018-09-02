Друзья основателя первого в России фан-клуба The Beatles Коли Васина сообщили о его смерти

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-02T15:32:45+03:00

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В Петербурге фанаты рока скорбят о скончавшемся основателе первого в России фан-клуба The Beatles Коле Васине. Создатель музей легендарной британской музыкальной группы, предварительно, погиб после падения с третьего этажа торгового центра. Тело опознали друзья Коли Васина по фотографиям. Тем не менее, официального подтверждения гибели главного «битломана» страны пока нет.

- Что погибший в торговом центре мужчина именно Коля Васин стало понятно, когда я смотрел фотографии с места происшествия, - объяснил "КП-Петербург" друг Коли Васина Николай Барабанов. - Мне удалость связаться с одним из очевидцев, он подтвердил, посмотрев фотографию, что погибший - это Коля Васин. В полиции мне тоже подтердили его смерть. Но опознания еще на было. Скоро я поеду осмотреть тело. Но, к сожалению, шансов на ошибку нет. Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону.

Друзья сообщили о смерти Коли Васина Фото: Николай Барабанов

Информацию о гибели Коли Васина также подтвердил еще один друг "битломана" Михаил Богданов. Сейчас близкие ждут официальных комментариев от силовиков.

- Я недавно был на дне рождении у Коли Васина 24 августа, - пояснил "КП" друг погибшего, летописец петербургского рока Андрей Бурлака. - О смерти я узнал от вас. Коля Васин - уникальный человек для музыкальной культуры. Хотя он сам не музыкант, а просто человек, который свой интерес к группе The Beatles возвел в культ, почти в веру. Он очень трепетно относился к ней. Каждый факт, событие, связанные с музыкантами, для него были важными. Он занимался историей, написал совершенно уникальные книги о рок-музыкантах. Мы были соркатниками. Он известен тем, что в 70-х годах написал поздравление Джону Леннону, что в те советские времена было абсолютно нереально. Письмо каким-то образом дошло. И Джон Леннон прислал ему подарки. Можете себе представить, что член группы The Beatles, у которого миллионы фанатов, вдруг пишет безвестному человеку. Удивительная история.

Коля Васин был известным фанатом The BeatlesФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коля Васин опубликовал две книги о группе The Beatles. И в последнее время писал свой третий труд, но так и не успел его закончить. Коля Васин запомнился тем, что создал в своей квартире музей группы "The Beatles" и учредил "Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона". После поздравления Джона Леннона с 30-летием, фанат получил от легендарного музыканта в подарок пластинку с записью концерта и автографом.

О своем увлечении группой "The Beatles" Коля Васин рассказывал в интервью "Комсомолке".

- Книгу о группе я вынашивал всю жизнь, - рассказывал Коля "КП". - Это началось в детстве, когда я впервые побывал на черном рынке и услышал рок-н-ролл. В книге я вспоминаю самые счастливые моменты, когда мы собирались у меня на квартире, слушали музыку и пили вино. Есть и грустное. О нашем унижении, как мы прятались в подворотнях, чтобы купить пластинку. О том, как на мой музей «Битлз» были постоянные облавы, а нас, как преступников, закрывали в камере. В этой книге сплелось все: прошлое, будущее, надежда и отчаяние.

Сейчас полиция проверяет сообщение о гибели Коли Васина. Жены и детей у мужчины не было.

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