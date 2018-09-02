2018-09-02T20:06:37+03:00
Происшествия

В Петербурге бойцовский пес помог своим хозяевам похитить девушку

Преступников ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские ищут похитителейПолицейские ищут похитителейФото: Тимур ХАНОВ
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Похищение девушки произошло ночью на улице Трибуца. Красавица вышла из гриль-бара, когда к ней на улице подошел неизвестный мужчина и несколько раз ударил. В эту же минуту к бару подъехал "Мерседес". В машине сидел водитель и, предварительно, бойцовская собака, которую преступники использовали для устрашения. Жертву запихали в иномарку и увезли в неизвестном направлении.

- О похищении мы узнали от сотрудников полиции, которые пришли к нам после произошедшего, - рассказали "КП-Петербург" сотрудники бара. - Девушка действительно была нашей гостьей. Мужчины сидели с ней за одним столом. Никаких конфликтов у нее ни с кем не было. Если бы мы увидели, что девушка стала жертвой преступления, то сразу бы отреагировали. Для таких случаев у нас есть охрана.

Предварительно, на вид похищенной девушке 25 лет, у нее светлые волосы. Сейчас поиском преступников и установлением личности жертвы занимаются сотрудники полиции. К слову, за последние несколько дней это не первое похищение девушки в Петербурге. И если в этот раз пес помог преступникам, то в прошлый раз собака спугнула нападавших.

Родственники похищенной медсестры ищут очевидцев преступления

Родственники похищенной медсестры ищут очевидцев преступления

Похищение 21-летней медсестры больницы произошло на Ленинском проспекте 28 августа ранним утром. Девушка шла на работу, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и ударил. После этого красавицу усадили в машину и увезли.

- Похищение произошло в промежутке с 07:50-08:20 возле Городской больницы, расположенной по адресу улицы Костюшко, - рассказала "КП-Петербург" сестра похишенной Мария. - В сознание сестра пришла уже в парке Александрино. Вся одежда на ней была изрезана. Двое мужчин пытались ее изнасиловать. Но она сумела ударить одного из обидчиков и вырваться.

Девушка пустилась бежать. Преступники бросились вдогонку и на протяжении 10 минут преследовали жертву. Медсестру спас прохожий, который выгуливал свою собаку. Мужчина спугнул престуаников. Медика после ЧП доставили в больницу. Родственники жертвы уже обратились в полицию. Связаны ли эти два похищение между собой, сейчас выясняют силовики.

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