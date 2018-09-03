«Дыхание планеты»: Петербургский композитор Павел Андреев сыграл на рояле на свалке

СЕГОДНЯ 17:38 2018-09-03T17:39:56+03:00

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День. Свалка. Рояль. Мусор. Вот так можно перефразировать знаменитого классика, чтобы описать всю картину, которую можно было увидеть на одной из свалок Ленинградской области в минувшие выходные.

- Я и моя жена Оксана придумали проект «Рояль на помойке», чтобы обратить внимание общественности на проблему экологии, а также показать связь человека, природы и творчества, - объяснил "Комсомолке" в Петербурге" музыкант, композитор Павел Андреев. - Я уже играл на рояле в горах, потом снял клип «Рояль в мраморном каньоне». После пришла в голову идея: а что, если показать не только что-то красивое в кадре? Ни разу не слышал, чтобы какой-то музыкант играл на свалке. Это ведь просто уникальный социальный проект в поддержку чистоты и экологии планеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/667100" frameborder="0"></iframe> Музыкант из Петербурга сыграл на рояле на свалке.

Сказано-сделано! Началась подготовка: авторы идеи продумали все до мелочей, написали сценарий, составили смету, посчитали, что нужно минимум полмиллиона рублей.

- Чтобы собрать нужную сумму, мы кинули клич в интернете. Как ни странно, откликнулись люди со всего мира: перечисляли деньги, рассказывали об этом в своих блогах и на форумах, - добавляет Павел. - Я тоже время зря не терял, специально к этому клипу написал композицию «Дыхание планеты», которую до этого никто не слышал.

Павел уже играл на рояле в горах и в Мраморном каньоне.

С инструментом получилась отдельная история: через сайт объявлений музыкант нашел рояль фирмы «Беккер».

- Хороший инструмент, но много лет на нем не играли, расстроенный был, механика требовала ремонта, - говорит пианист. - Хозяева вообще хотели от него избавиться, чтобы освободить место в квартире. Но мы его взяли и дали вторую жизнь. Теперь этот роль станет известным на весь мир. Он ведь главный герой в нашем новом клипе. Планируем его отреставрировать, чтобы он смог звучать и дальше приносить пользу. Может быть, подарим музыкальной школе или детдому.

Сама съемка оказалась непростым занятием. Представьте: тонны мусора, тысячи чаек, а одни запахи только чего стоят! И все это надо выдержать в течение шести часов. Команде пришлось запастись специальными масками, чтобы не надышаться метаном. Павлу было труднее всего, он сидел на куче мусора без каких-либо спасательных средств - ведь красота требует жертв!

Рояль в каньоне. Пробуждение. Павел Андреев.

- После дня проведенного на свалке меня осенило - а ведь у нас под ногами огромный ресурс! - отмечает Павел. - Прочитал в интернете, что ученые в Томске уже придумали такие аппараты, которые перерабатывают мусор в энергию и даже топливо, которым можно заправлять машины. В общем, с мусором нужно что-то делать, его ведь очень много.

Павел очень надеется, что после выхода клипа общественность обратит внимание на проблему. Сейчас дело осталось за малым - смонтировать ролик и как можно быстрее его распространить по сетям. А пока музыкант готовится к очередному выступлению: впервые он даст сольный концерт в Мраморном каньоне в Карелии, который состоится 8 сентября 2018 года. А там, как знать, может быть, устроит концерт и на свалке. Главное, чтобы зритель был.