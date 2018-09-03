«Дыхание планеты»: Петербургский композитор Павел Андреев сыграл на рояле на свалке
День. Свалка. Рояль. Мусор. Вот так можно перефразировать знаменитого классика, чтобы описать всю картину, которую можно было увидеть на одной из свалок Ленинградской области в минувшие выходные.
- Я и моя жена Оксана придумали проект «Рояль на помойке», чтобы обратить внимание общественности на проблему экологии, а также показать связь человека, природы и творчества, - объяснил "Комсомолке" в Петербурге" музыкант, композитор Павел Андреев. - Я уже играл на рояле в горах, потом снял клип «Рояль в мраморном каньоне». После пришла в голову идея: а что, если показать не только что-то красивое в кадре? Ни разу не слышал, чтобы какой-то музыкант играл на свалке. Это ведь просто уникальный социальный проект в поддержку чистоты и экологии планеты.
Музыкант из Петербурга сыграл на рояле на свалке.
Сказано-сделано! Началась подготовка: авторы идеи продумали все до мелочей, написали сценарий, составили смету, посчитали, что нужно минимум полмиллиона рублей.
- Чтобы собрать нужную сумму, мы кинули клич в интернете. Как ни странно, откликнулись люди со всего мира: перечисляли деньги, рассказывали об этом в своих блогах и на форумах, - добавляет Павел. - Я тоже время зря не терял, специально к этому клипу написал композицию «Дыхание планеты», которую до этого никто не слышал.
Павел уже играл на рояле в горах и в Мраморном каньоне.
С инструментом получилась отдельная история: через сайт объявлений музыкант нашел рояль фирмы «Беккер».
- Хороший инструмент, но много лет на нем не играли, расстроенный был, механика требовала ремонта, - говорит пианист. - Хозяева вообще хотели от него избавиться, чтобы освободить место в квартире. Но мы его взяли и дали вторую жизнь. Теперь этот роль станет известным на весь мир. Он ведь главный герой в нашем новом клипе. Планируем его отреставрировать, чтобы он смог звучать и дальше приносить пользу. Может быть, подарим музыкальной школе или детдому.
Сама съемка оказалась непростым занятием. Представьте: тонны мусора, тысячи чаек, а одни запахи только чего стоят! И все это надо выдержать в течение шести часов. Команде пришлось запастись специальными масками, чтобы не надышаться метаном. Павлу было труднее всего, он сидел на куче мусора без каких-либо спасательных средств - ведь красота требует жертв!
Рояль в каньоне. Пробуждение. Павел Андреев.
- После дня проведенного на свалке меня осенило - а ведь у нас под ногами огромный ресурс! - отмечает Павел. - Прочитал в интернете, что ученые в Томске уже придумали такие аппараты, которые перерабатывают мусор в энергию и даже топливо, которым можно заправлять машины. В общем, с мусором нужно что-то делать, его ведь очень много.
Павел очень надеется, что после выхода клипа общественность обратит внимание на проблему. Сейчас дело осталось за малым - смонтировать ролик и как можно быстрее его распространить по сетям. А пока музыкант готовится к очередному выступлению: впервые он даст сольный концерт в Мраморном каньоне в Карелии, который состоится 8 сентября 2018 года. А там, как знать, может быть, устроит концерт и на свалке. Главное, чтобы зритель был.