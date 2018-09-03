Театр неюного зрителя: О насилии в детдоме Петербурга следователи узнали из художественной постановки

СЕГОДНЯ 19:12 2018-09-03T19:26:38+03:00

За стенами этого детдома в течение 15 лет и творились все эти ужасы. Фото: Олег Кузенков

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С 27-летним выпускником петербургского центра содействия семейному воспитанию № 8 (бывший детдом № 10. - Прим. ред.) Яковом Яблочником мы встретились на детской площадке. Яша работает артистом. Два года назад на его театральное представление пришли оперативники. Постановка стала исповедью детдомовца об ужасах, творившихся в интернате. Эта небольшая сценка «прославила» парня на всю страну и привела к самому масштабному расследованию в Петербурге за последние двадцать лет. В криминальном балагане с изнасилованием детей силовикам пришлось разбираться несколько месяцев. Но шокированным педагогам детского дома до сих пор непонятно, что в этом театре одного актера было правдой, а что - художественным вымыслом.

- О надругательствах в детдоме я решился рассказать через восемь лет после выпуска, - заикается Яша. - Меня сейчас спрашивают: мол, где я был раньше. Но почему я вообще должен был это рассказывать? Переломный момент в моей жизни произошел, когда я после детского дома остался без работы, паспорта и дома. Я жить не хотел, понимаете?! Тогда я написал у себя в социальной сети пост с автобиографией. Это был крик души.

В детский дом Яша попал после отказа от него матери. Поначалу мальчика поместили в обычный детский дом, но позже из-за плохого поведения перевели в центр содействия семейному воспитанию № 8. Тогда-то, по словам Яши, его жизнь перевернулась.

- Впервые это произошло со мной в 2005 году весной, - вспоминает парень. - Мне было 14 лет. У нас в то время работал бывший воспитанник интерната Кирилл Покалюк. Официально он был дворником, неофициально - известным общественником: он был знаком со многими российскими звездами и собирал с них деньги на нужды детдома. Позже Покалюк стал куратором социальной гостиницы для детей-сирот «Мечта». Но я его знал совсем с другой стороны: как-то раз он завел меня в туалет на третьем этаже...

Яша Яблочник рассказал о том, что происходило в детдоме.Фото: Александр ГЛУЗ

«ЗАРАБАТЫВАЛИ ПО 500 РУБЛЕЙ»

С этого момента безобразия в детском доме для Яши только начались. По словам молодого человека, его и других мальчиков насиловали в подъездах, саунах.

- Конечно, принуждали, пугали психушкой, - вздыхает Яша. - У нас там все перележали. Лечение шло по три - пять месяцев. Все этого боялись. Я тоже там был, ходил, как "овощ" под таблетками.

Но были в детском доме для мальчиков и свои премиальные. По словам Яши, он, например, получал по 500 рублей. На вопрос, почему молчал об этом и спокойно брал деньги, отвечает:

- Мы все боялись, - опускает глаза Яша. - Да и как об этом рассказать? Это был бы позор на весь детский дом. Ладно девочка, а когда парень рассказывает, это ужасно. Сейчас у многих из нас семьи. Не думаю, что они обрадовались тому, что все эти подробности всплыли.

Станислав Виноградов - Заслуженный учитель России.

Позже дети стали зарабатывать не только сексом, но и порнографией. Воспитанников интерната водили к 55-летнему фотографу Александру Брыкову. В его квартире, по версии следствия, и проходили все извращения.

- В 2005 году я пришел к нему в квартиру на Ленинском проспекте с учительницей из нашего детдома, - рассказывает один из учеников. - Это она нашла объявление в газете о том, что требуются мальчики до семнадцати лет для съемок. Со мной еще был друг. Его не взяли, а я прошел. Кастинг длился два часа.

По версии следствия, Брыков втирался в доверие к детям, рассказывая о своей сложной судьбе и неудавшейся карьере. Деньги же, по словам теперь уже обвиняемого Брыкова, ему были нужны на лечение пожилой мамы. После душещипательной истории мужчина просил подростков раздеться.

- За «сольник», это когда ты один перед камерой, Брыков платил 500 рублей за час. Если же ты снимаешься в компании (фактически занимаешься сексом на камеру), ценник вырастает. Каждый из участников получал по 1 тысяче за тот же час, - делятся шокирующими подробностями участники откровенных сцен.

Яша Яблочник с бывшим воспитанником детдома Кириллом Покалюком.

Кроме бывшего воспитанника Покалюка, о котором в красках рассказывает Яша, по делу проходят еще двое - Соловье и Прикащиков. Последний - интернатовец, работавший позже в детском доме вахтером. Мужчина уже признал свою вину, пояснив, что его заставляли. Кстати, следователи не исключают, что оба они в свое время сами были жертвами насильников. На этом стройный рассказ об ужасах в детском доме заканчивается. А дальше начинается то, из-за чего эта история с 8 жертвами, прогремела на всю страну.

«А БЫЛ ЛИ УЧИТЕЛЬ-ПЕДОФИЛ?»

Здесь на авансцену выходят педагоги. Главный из них - бывший директор школы № 565 (находится в одном здании с детским домом. - Прим. ред.) Станислав Виноградов. Педагогу, Заслуженному учителю России 72 года, у него за плечами 40 лет работы с учениками. Второй - 48-летний Михаил Елин - воспитатель центра содействия семейному воспитанию. Одно время он был заместителем директора.

- Я знаю Станислава Виноградова с 69-го года, он друг моего мужа, они вместе росли в детском доме, - сокрушается подруга семьи Виноградовых Нина Федоровна. - Поначалу он работал водителем, а потом одна из учительниц позвала его в школу. Так он и начал свою учительскую карьеру.

Вот уже полтора года педагог, обвиняемый в насилии над детьми, сидит в СИЗО.Фото: Олег ЗОЛОТО

За учителей, обвиненных в надругательстве над детьми, дружно вступились все педагоги и их семьи. Близкие уверены: преподавателей оклеветали.

- Все началось с того, что отец уволил учительницу музыки с нетрадиционной ориентацией, - поясняет сын Станислава Виноградова Сергей. - Он выиграл два суда против нее. И ему этого не простили. Через какое-то время всплыл этот Яша Яблочник, который тоже, насколько мне известно, нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда и пошли задержания. А ведь отец всю жизнь посвятил детям. У него внук родился, пока он полтора месяца находится в СИЗО.

Сейчас дело передано в суд. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.