Губернатор Ленобласти завел неформальный «Инстаграм» с кроликами, банькой и кулинарными рецептами

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-31T15:17:57+03:00

Пока у блогера Дрозденко две тысячи подписчиков [фото, видео]

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Быть губернатором – это рассекать на самокате по администрации и мчаться на Harley-Davidson по Невскому. Быть губернатором – это петь песни на фестивале «Росатома». Быть губернатором – это постить суп из правительственной столовой.

Когда торопишься на заседание. Фото: @drozdenko_au

Молодой «Инстаграм» главы Ленинградской области Александра Дрозденко, анонсированный как «место для неофициальных фото и видеоматериалов из личного архива», взорвал интернет. Первый снимок появился 3 августа, а сегодня губернатор празднует юбилей – сотый пост.Начиналось с фестиваля Harley-Davidson в Петербурге: кто не знает, Дрозденко – прожженный байкер.

В Выборге все превращаются в рыцарей. Фото: @drozdenko_au

– Александр Юрьевич, ставьте тэги, будет больше лайков и подписчиков! – посоветовали начинающему «инстаграмеру».

– Попробую. Я ведь в этом деле новичок…

И понеслась. Вот Дрозденко играет в волейбол «до седьмого пота», вот потеет уже в баньке, а вот «парится» на работе и с нетерпением ждет выходных.

Волейбол после службы. Фото: @drozdenko_au

– Пятница. После четырех совещаний – одна мысль: в область на просторы, на природу!

Конечно, для работы в профиле места хватает. Тоже с юморком. То Дрозденко «чисто экспромтом» поет песни на закрытии фестиваля «Росатома», то шагает в джинсах и кроссовках по реставрируемому Выборгу вместе с министром в начищенных туфлях, а потом примеряет рыцарские доспехи.

Поездка рабочая - туалет демократичный. Фото: @drozdenko_au

– Примерный план административной реформы, которую у нас уже прозвали АД-реформа, – демонстрирует губернатор заваленный бумагами стол.

Так выглядит ад. Фото: @drozdenko_au

Дрозденко доит коров, умиляется «забавному кролику-чистюле» на фермерской выставке и радуется, что сурки, подаренные им Ленинградскому зоопарку, «живы и здоровы».

Но любовь к живности – не единственная губернаторская страсть. За месяц за рулем какой только техники Дрозденко ни побывал: старый пазик, комбайн. Ну, и личные самокат, Harley-Davidson и «Победа».

Проверка дорог в стиле ретро. Фото: @drozdenko_au

– Все... Несмотря на рабочий день завтра, сел на мотоцикл и проехал с ветерком. Потом – запотевший бокал холодного п..а (пива. – Прим. ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666708" frameborder="0"></iframe> Дрозденко за рулем своей «Победы».Видео: @drozdenko_au

Отдельная «рубрика» в «Инстаграме» Александра Юрьевича – еда. Больше всего подписчиков заинтересовал суп из буфера правительства, а также рецепт стейков и креветок «по-губернаторски». Кстати, рецепт пока лидер по количеству лайков.

Примерно так выглядит губернаторский обед. Фото: @drozdenko_au

– Сегодня первый выходной за две недели. Решил побаловать семью и сделать блюда на огне – креветки в азиатском стиле и стейки под моим фирменным маринадом.

Чтобы приготовить креветки, как Дрозденко, вам понадобятся: кисло-сладкий соус, соевый соус, терияки, перец, натертая цедра лимона и, собственно, креветки. Замачиваем морских гадов в смеси из трех соусов (смешать в равных долях), перца и лимона на час, а потом – на гриль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666707" frameborder="0"></iframe> Креветки по-губернаторски.Видео: @drozdenko_au

– А в мясе только один секрет: купить хорошее мясо. Крупная соль. Перец. И через шесть минут получаем очень сочные стейки.

В последнем посте, накануне Дня знаний, молодой блогер вспомнил школьные годы: опубликовал семейное фото с мамой и сестрой.

Александр Юрьевич (со знаменем) с мамой и сестренкой (впереди). Фото: @drozdenko_au

Пока из почти двух миллионов жителей Ленобласти на своего избранника подписались две тысячи человек.