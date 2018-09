Классный руководитель Ольги Бузовой о ее школьных годах: «Четверка» для нее была настоящей трагедией

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-01T15:12:58+03:00

Галина Михайлова – известный и уважаемый педагог в Санкт-Петербурге. А еще она - бывший классный руководитель Ольги Бузовой. Накануне Дня знаний «Комсомолка» встретилась с Галиной Николаевной, чтобы узнать, тяжело ли было учить уму-разуму будущую звезду и какие предметы легче всего давались Оле.

Два года назад Михайлова ушла на пенсию, но до сих пор помнит всех своих выпускников. А Ольгу Бузову, которая окончила гимназию №631 в 2002 году, особенно хорошо. Галина Михайлова была для Ольги второй мамой.

- Я прекрасно помню тот момент, когда ко мне привели Оленьку, чтобы я оценила уровень ее подготовки: у нас ведь элитная гимназия - 10 человек на место, - отмечает Галина Николаевна. – Оле было 6 лет, но ее мама настаивала, чтобы дочка пошла учиться на год раньше. Девочка выдержала экзамены и поступила. Сразу было видно, что она – будущая звезда! Видели бы вы, как она заходила в класс и манерно произносила «I'm ready for the lesson» (я готова к уроку, – перевод с англ.)

Ольга Бузова пошла в школу в 6 лет. Так хотела ее мама.

- Вы у Ольги вели английский язык и хор. Как вам песня «Мало половин» на иностранном?

- У Ольги хорошее произношение – не зря она уроки не прогуливала, а что касается пения… У нее есть голос, здорово, что ее творчество кому-то нравится. В школе она у нас пела в хоре, но никогда не была солисткой. Хотя слух у нее есть, она чисто поет.

- Любила Оля учиться?

- О, да! Она никогда не приходила на уроки не подготовленной. А когда получала четверку, для нее это было настоящей трагедией. Она всегда старалась делать больше, чем я задавала, так как старалась выделиться на общем фоне.

Подражала Бритни Спирс и бабушке

В старших классах у Ольги Бузовой кроме учебы появилось еще одно увлечение –Бритни Спирс. Оля день и ночь слушала Oops!… I Did It Again и старалась во всем подражать поп-певице.

- Тогда Оля стала одеваться как Бритни Спирс – за короткие майки с открытым пупом я ее очень ругала, - вспоминает Галина Николаевна.- Частенько попадало ей и от директора школы Татьяна Зориной, которая отправляла ее переодеваться домой, мол, это гимназия, а не дискотека. А у нас урок начинается, сложная программа, которую нельзя пропускать! Поэтому иногда я загоняла Олю в класс и просила не показываться на глаза Татьяне Евгеньевне.

buzova86 Любовь с 13 лет - Бритни Прилетели в Париж к ней на концерт столько прошло лет, а я до сих пор ее люблю

Воспитательные беседы Галина Николаевна, как классный руководитель, оставляла на потом. После уроков они садились с Олей и снова и снова проговаривали, что допустимо для гимназиста, а что – нет. Олю хватало ненадолго. После небольшого послабления снова начинались мини-юбки и топики.

- У меня бабушка была выпендрежная, у нее только одних шляпок было 17 штук, - парировала учителям Бузова. – Мама говорит, я в бабушку.

Приходила в школу на беседы с учителями и мама Ольги Ирина Александровна. Женщина очень хорошо понимала позицию педагогов, ведь ей и самой не нравилось, как ее дочь-подросток выглядит. Но поделать с этим ничего не могла.

- На педсоветах частенько поднимался вопрос внешнего вида Бузовой. Но для меня куда важнее было, что Оля хотела учиться!

Ольга обожает своего учителя, но, к сожалению, последнее время они очень редко видятся.

После «Дом-2» запретили приходить в школу

Несколько лет назад, будучи уже звездой реалити-шоу «Дом-2», Ольга приехала в родной Петербург, чтобы снять репортаж о своих школьных годах. Тогда директор гимназии Татьяна Зорина строго-настрого запретила пускать выпускницу даже на порог.

- Ей было очень обидно, она позвонила мне, попросила выйти, - с грустью вспоминает тот день Галина Николаевна. - Я спустилась к ней и мы пошли в соседний двор, где пообщались. Оля была со своим молодым человеком Романом Третьяковым, они подарили мне букет белых хризантем.

- Когда вы последний раз виделись с Ольгой?

- На телешоу в феврале. Но после эфира нам не удалось пообщаться: у Оли очень плотный график, она сразу уехала. Поэтому мне бы очень хотелось обратиться к ней сейчас через «Комсомолку». И сказать то, что я тогда не успела: «You're very special. You have a very big heart. You're a personality». Я буду очень рада, если Оля найдет время приехать ко мне в гости, я ее очень люблю и горжусь своей ученицей.

- Сейчас Ольга участвует еще в шоу «Замуж за Бузову». За ее личной жизнью следите?

- Слежу, переживаю. Хочу, чтобы у нее все наладилось. Когда Оля разводилась с Тарасовым, она ведь чуть не погибла - так сильно сходила с ума, - говорит 85-летняя Галина Николаевна. - Я сама ведь трижды была замужем и трижды – вдова. Сейчас у меня есть любимый мужчина Анатолий Григорьевич. Ему 88 лет, а встречаемся мы 6 лет и 6 месяцев. Он командир подводной лодки первого ранга! А как он меня балует! Вот такого же жениха Оленьке!

85-летняя Галина Николаевна 6 лет назад встретила свою любовь Анатолия Григорьевича.

В ТЕМУ

Однокурсники Ольги Бузовой: Ректор отчитал ее за откровенные фото в журнале

- Помню в университете, когда Оля уже была популярной, ее снимки напечатали в одном из глянцевых журналов. Она не была там голой, но снимки были достаточно откровенные. И одна из «подруг» Оли подложила этот журнал ректору института в кабинет. Завидовала, наверное. А наш ректор - человек старой закалки. Он сразу вызвал Олю к себе и сильно отругал. Она тогда сильно переживала и плакала.

А это Бузова уже в институте. Она совмещала "Дом-2" и учебу.

- Как-то у нас было практическое занятие по теории перевода. Ольга уже тогда знала английский язык очень хорошо. Надо было перевести научный текст, в котором был фрагмент о том, что ядерное оружие не должны быть легкодоступным для стран 3-го мира. Преподаватель у нее спросил: «что же или кто же не должно стать легкодоступным?», а Бузова ответила: «Девушка».

- Оля часто нам рассказывала, что у них происходит на телестройке. Честно сказать, истории были не очень интересные, но перед экзаменом это помогало нам снять напряжение.