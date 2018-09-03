2018-09-03T11:35:18+03:00
Общество

15 простых и вкусных рецептов из мяса и птицы на все случаи жизни

Рассказываем, как выбирать свинину, говядину, индейку, курицу и даже тушенку, и что из них можно приготовить
Наталья НЕСМЕЛОВА
Поделиться:
Мясо и птица-ценный источник белков, аминокислот, витаминов. И огромного удовольствия!Мясо и птица-ценный источник белков, аминокислот, витаминов. И огромного удовольствия!
Изменить размер текста:

Мясо – как много в этом слове. Это вкус, аромат, застолье, дымок шашлыка и праздничная утка с яблоками.

Пока в Интернете спорят, мясоед по своей природе человек или все-таки вегетарианец, мы тихонечко лепим пельмени, жарим котлеты, варим борщ («на косточке»!) и собираемся на шашлыки. А заодно разбираемся, как правильно выбирать и есть самые популярные виды мяса и птицы так, чтобы получить максимум пользы… и удовольствия!

Читать далее: советы экспертов по мясу, рекомендации диетологов, лайфхаки поваров и, конечно, лучшие рецепты повседневных и праздничных блюд из свинины, говядины, курицы, индейки и даже тушенки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов за два лета проплыли на резиновой лодке от самых истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам [фото]
Новости 24
Школьник нашел в заброшенном лагере в Петергофе скелет с золотыми зубами
По недосмотру бабушки из окна на третьем этаже в Санкт-Петербурге выпала двухлетняя девочка
Пациентка сбежала из Александровской больницы после операции на головном мозге
В Санкт-Петербурге отец посягнул на невинность своей трехлетней дочери
Помощник игрока в гольф и баннермейкер: кто требуется в Санкт-Петербурге
Петербуржец, стрелявший из окна в Московском районе, стал фигурантом уголовного дела
Петербургские туристы не могут вылететь из Болгарии домой
В промзоне в Санкт-Петербурге гуляет лось
Сергей Семак расстроен результатами матча "Зенит" - "Спартак"
Громкий взрыв выгнал из дома жителей улицы Маршала Новикова в Петербурге
Тренер "Спартака" Каррера о "Зените": Сильная команда, которая играет очень качественно
"Замуж за Бузову", второй выпуск: фитнес-тренер Александр Сабанин покорил Ольгу стихами
ФК «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»
Сергей Шнуров вручил приз Артему Дзюбе как лучшему игроку
В Петербурге собака спасла похищенную медсестру от изнасилования
Турист из Петербурга вынес из гор травмированную собаку на плечах
В Петербурге в сквере Сергея Довлатова установили табличку в память о писателе
ФК «Зенит» сыграет против «Спартака» в лазурной форме