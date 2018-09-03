15 простых и вкусных рецептов из мяса и птицы на все случаи жизни

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-03T11:35:18+03:00

Рассказываем, как выбирать свинину, говядину, индейку, курицу и даже тушенку, и что из них можно приготовить

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Мясо – как много в этом слове. Это вкус, аромат, застолье, дымок шашлыка и праздничная утка с яблоками.

Пока в Интернете спорят, мясоед по своей природе человек или все-таки вегетарианец, мы тихонечко лепим пельмени, жарим котлеты, варим борщ («на косточке»!) и собираемся на шашлыки. А заодно разбираемся, как правильно выбирать и есть самые популярные виды мяса и птицы так, чтобы получить максимум пользы… и удовольствия!

Читать далее: советы экспертов по мясу, рекомендации диетологов, лайфхаки поваров и, конечно, лучшие рецепты повседневных и праздничных блюд из свинины, говядины, курицы, индейки и даже тушенки.