15 простых и вкусных рецептов из мяса и птицы на все случаи жизни
Рассказываем, как выбирать свинину, говядину, индейку, курицу и даже тушенку, и что из них можно приготовить
Мясо и птица-ценный источник белков, аминокислот, витаминов. И огромного удовольствия!
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Мясо – как много в этом слове. Это вкус, аромат, застолье, дымок шашлыка и праздничная утка с яблоками.
Пока в Интернете спорят, мясоед по своей природе человек или все-таки вегетарианец, мы тихонечко лепим пельмени, жарим котлеты, варим борщ («на косточке»!) и собираемся на шашлыки. А заодно разбираемся, как правильно выбирать и есть самые популярные виды мяса и птицы так, чтобы получить максимум пользы… и удовольствия!
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