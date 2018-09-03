Как выбрать безопасную краску для детской

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-03T15:00:52+03:00

Краски для детской комнаты должны быть как для взрослых, только лучше. Автор фото Пыхалова Юлия.

Правильно подобранные краски не создают парникового эффекта (в отличие от некоторых видов обоев), а также не требуют утомительного подбора рисунков и совмещения текстуры на стене

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Какие угрозы может таить некачественная краска? Дети дышат воздухом, в который при использовании «неправильных» отделочных материалов могут попасть вредные вещества. Малыш может понюхать красивый цветочек (на обоях ли, на стульчике, на шкафчике…), попробовать нарисованную ягодку на вкус. Как сделать так, чтобы при этом он не получил дозу токсичных веществ?

Ищем маркировку

Основное правило, которое стоит запомнить — при подборе краски нужно найти на банке маркировочный знак, например, «Одобрено Ассоциацией качества краски» — АКК Также может быть указание, что продукт одобрен Европейской ассоциацией аллергологов или другой статусной организацией. Следует отметить, что подтвержденные европейские знаки чаще всего встречаются на этикетках дорогих лакокрасочных продуктов. А вот знак «Одобрено АКК» помогает, прежде всего, в выборе недорогих отделочных материалов.

Знак «Одобрено АКК».

Итак, идем по схеме: находим маркировочный знак, например, «Одобрено АКК».Изучаем состав лакокрасочного материала. В пользу безопасности говорит то, что краски для детских помещений в большинстве случаев содержат в качестве растворителя воду (к ним относятся так называемые водоэмульсионные или водно-дисперсионные, акриловые, латексные краски и др.). Такие краски рекомендованы для отделочных работ и применения в детских комнатах и даже в лечебно-профилактических учреждениях. Они не обладают резким запахом, не выделяют вредные токсичные вещества, быстро сохнут и при этом совершенно безопасны.

Указателей на упаковке нет: что делать?

Лучше всего в таком случае — отложить банку. Современные технологии производства лакокрасочных материалов уже давно позволяют обходиться без использования вредных компонентов. Однако порой встречаются недобросовестные производители, которые в целях экономии нарушают нормативы и правила. Они даже могут применить рекламный трюк: нарисовать на этикетке зеленый листик или крупно оформить волшебные буквы «ЭКО». Но эти «добрые» знаки ни о чем не говорят. О безопасности скажут лишь официальные документы с санитарно-гигиеническими заключениями. Если такие документы есть, то надписи «Безопасно для использования в детских помещениях» можно верить.

На многих сертифицированных лакокрасочных материалах можно найти дополнительное указание на то, что краску можно применять для окрашивания поверхностей в детских помещениях. Большой плюс также — увидеть маркировку о том, что краска не вызывает аллергии. И совсем хорошо, если на упаковке написано, что краска сертифицирована для детских и медицинских учреждений и одобрена российской Ассоциацией качества краски!

Сколько стоит хорошая краска

У красок, в зависимости от сферы их применения (для жилых помещений, для беседок, для внутренних работ, для помещений с повышенной влажностью, для детских комнат и пр.), существует множество свойств, от которых зависит состав и, соответственно, цена. Учитываются такие параметры, как укрывистость, блеск, влагоустойчивость и паропроницаемость, гипоаллергенность, яркость, расход и многое другое.

Маркировка «Одобрено Ассоциацией качества краски» говорит о том, что свойства покрытия подтвердила экспертиза: слой краски точно высохнет за указанное время, биоцидные добавки действительно защитят от грибка, она будет легко наноситься, ровно ложиться, со временем не потрескается и не потускнеет. Словом, краска будет соответствовать заявленному на этикетке уровню качества.

Правильно подобранные краски не создают парникового эффекта. Автор фото Фролов Михаил.

На цену влияет также и бренд. Кстати, зачастую более дорогой продукт может быть настолько экономичен, что способен должным образом окрасить поверхность в один или два слоя (при работе с дешевыми красками может потребоваться нанесение в три-четыре слоя). В итоге качественная работа обойдется дешевле, особенно, в пересчете на срок эксплуатации. Для добротных материалов такой цикл составляет 7-10 и более лет. А так называемые материалы класса «эконом», как правило, реально сохраняют свои свойства в интервале от одного до двух лет.

В большинстве случаев мнимая экономия может привести к серьезным финансовым потерям из-за утраты эксплуатационных характеристик вновь окрашенной поверхности в самом недалеком будущем. Не говоря уже об ощутимой разнице в эстетических (декоративных) и экологических свойствах материалов.

Итак, в подавляющем числе случаев условно более «дорогой» материал в пересчете на стоимость эксплуатации квадратного метра покрытия на время до следующего ремонта оказывается в разы экономичнее своего более «дешевого» аналога.