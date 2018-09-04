2018-09-04T22:59:50+03:00
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Финалистка шоу «Взвешенные люди»: Моя дочь пошла на поправку!

Веста Романова с ужасом вспоминает, как малышка чуть не умерла у нее на руках
Людмила ИЛЬИНА
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Веста Романова борется за здоровье своей новорожденной дочери Кристины.Веста Романова борется за здоровье своей новорожденной дочери Кристины.
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Уже два с половиной месяца финалистка шоу «Взвешенные люди» Веста Романова борется за здоровье своей новорожденной дочери Кристины. Напомним, после выписки у малышки началась рвота с желчью. Участковый педиатр, который наблюдал кроху первый месяц, не увидела в этом ничего серьезного. Итог: новорожденную экстренно госпитализировали, а позже поставили диагноз энтероколит - воспаление кишечника. О том, как такое могло произойти, в городской поликлинике «КП» отказались пояснить, сославшись на статью 13 Федерального закона «О неразглашении сведений, содержащих врачебную тайну».

- Полторы недели доктора выхаживали мою девочку в стационаре, - делилась тогда Веста Романа. - Капельницы, дробное питание, клизмы, анализы и антибиотики сделали свое дело, энтероколит мы победили.

Но, увы, это был не конец. Через четыре дня после выписки девочке вновь стало плохо.

- Кристина срыгнула фонтаном и перестала дышать, - с ужасом вспоминает молодая мама. – Точнее, не могла ни вдохнуть ни выдохнуть. Это был ад! Я перевернула ее на живот и начала трясти. К приезду скорой помощи она уже дышала и даже приобрела нормальный цвет.

Девочку снова госпитализировали в отделение патологии новорожденных. Утром родителям сообщили, что дочь срочно готовят к операции. Обнаружился еще один диагноз - синдром Ледда.

- Это врожденная патология кишечника, - объяснила Веста. - Из-за воспаления ее сразу не обнаружили. Сейчас все хорошо, доченьку прооперировали. Мы идем на поправку!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач-педиатр Татьяна Бандурина

- Синдром Ледда это врожденный патология (незавершенный поворот кишечника и как следствие слабая функция кишечника – прим. авт.), заболевание это встречается довольно часто. При благоприятных обстоятельствах досозревание идет в первые года жизни и поворот кишечника полностью завершается. Многие люди, у которых он был, даже не догадываются об этом. В этом случае энтероколит (воспалительное заболевание) усугубил ситуацию и привел к непроходимости кишечника, что, конечно, является уже более серьезным следствием патологии и требует оперативного вмешательства. Синдром Ледда выявляется обычно в первую неделю жизни, но быть может, в этом случае болезнь проявлялась не типично и/или симптомы были не ярко выражены. В любом случае, если новорожденного рвет желчью, это показание к госпитализации и дополнительному обследованию. Возможно, если бы диагноз поставили на ранней стадии и провели лечение, оперировать новорожденную не потребовалось бы.

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