Выставка Buffantgarde: 77 художников и фотографов, 352 страницы, 666 экземпляров
Выставка Buffantgarde посвящена выходу одноименной книги,выпущенной всего в 666 экземплярах. Скоро каждый ее выпуск станет раритетным и займет свое место в частных коллекциях ценителей.
Издание Buffantgarde ― визуальный альбом необычного уличного, который готовился три года. Международное собрание случайного и специального, коллективного и индивидуального, уродливо-красивого. 77 художников и фотографов, 352 страницы, 666 экземпляров.
1 сентября в 18.00 книга официально представлена на презентации авторами - Константином Ставровым и Олегом Кузнецовым.
Buffantgarde - авторское название, в корне которого жаргонное понятие "бафф" — закрашивание граффити. Изначально это оригинальное название средства для химической очистки вагонов от краски. Сегодня это любое намеренное уничтожение граффити представителями коммунальных служб.
В российском контексте словом "бафф" называют также специфические пятна краски на фасаде зданий, остающиеся после закраски тэгов и граффити изображений.
Выставка не повторяет книгу, но продолжает и дополняет ее ― событие не имеет ничего общего с популярными выставками декоративного «стрит-арта» или граффити-джемами. Задачи авторов ― исследование. Ожидается полное изменение пространства ротонды бывшей Голландской церкви.
Среди участников выставки райтеры: 0331C, Алексей Лука, Безор, Максим Има, Матвей Кайф, Олег Кузнецов, Осколки и другие.
Вход свободный, 0+
24 августа ― 10 сентября 2018 года
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 20,
Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского, Ротонда на втором этаже.