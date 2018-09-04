Выставка Buffantgarde: 77 художников и фотографов, 352 страницы, 666 экземпляров

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-04T18:39:49+03:00

Выставка не повторяет книгу, но продолжает и дополняет ее.

Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского, до 10 сентября 2018 года

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Выставка Buffantgarde посвящена выходу одноименной книги,выпущенной всего в 666 экземплярах. Скоро каждый ее выпуск станет раритетным и займет свое место в частных коллекциях ценителей.

Издание Buffantgarde ― визуальный альбом необычного уличного, который готовился три года. Международное собрание случайного и специального, коллективного и индивидуального, уродливо-красивого. 77 художников и фотографов, 352 страницы, 666 экземпляров.

1 сентября в 18.00 книга официально представлена на презентации авторами - Константином Ставровым и Олегом Кузнецовым.

Buffantgarde - авторское название, в корне которого жаргонное понятие "бафф" — закрашивание граффити. Изначально это оригинальное название средства для химической очистки вагонов от краски. Сегодня это любое намеренное уничтожение граффити представителями коммунальных служб.

В российском контексте словом "бафф" называют также специфические пятна краски на фасаде зданий, остающиеся после закраски тэгов и граффити изображений.

Выставка не повторяет книгу, но продолжает и дополняет ее ― событие не имеет ничего общего с популярными выставками декоративного «стрит-арта» или граффити-джемами. Задачи авторов ― исследование. Ожидается полное изменение пространства ротонды бывшей Голландской церкви.

Среди участников выставки райтеры: 0331C, Алексей Лука, Безор, Максим Има, Матвей Кайф, Олег Кузнецов, Осколки и другие.

Вход свободный, 0+

24 августа ― 10 сентября 2018 года

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 20,

Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского, Ротонда на втором этаже.