Кинофестиваль StreetDoc 2018 пройдет в Петербурге с 7 по 9 сентября

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-04T18:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль документального некоммерческого кино о граффити и стрит-арте «StreetDoc». Кто такие немецкие трейнрайтеры и бразильские пишадорес? Как добиться успеха в мире граффити девушкам-райтерам? Кто главные герои российской и зарубежной стрит-арт сцены? Ответы на эти вопросы зрители найдут в фильмах. Фестиваль организован Институтом исследования стрит-арта и Фондом «InLoco» и является частью специальной программы биеннале Артмоссфера в рамках проекта «КАРО.Арт».

В программе представлены киноленты, снятые в Чехии, России, Украине, Италии, Франции, Германии, часть из них - российские премьеры. Всего можно будет посмотреть шесть полнометражных фильмов и подборку короткого метра. На вечерних artist’s talk у зрителей будет эксклюзивная возможность пообщаться с героями и режиссерами фильмов, свои работы представят: Амир Эскандари, Бьорн Бирг, а также - чешская художница Сани.

«Уличное искусство - отличное средство коммуникации! Я не знал, что мой фильм так популярен в Восточной Европе и горжусь тем, что фильм Unlike U будет частью фестиваля. Это будет мой первый визит в Россию, поэтому я уже предвкушаю встречу с замечательными людьми, как и я верящими в то, что у искусства нет границ», - говорит немецкий режжисер Бьорн Бирг.

Создатели Unlike U: Trainwriting in Berlin проникли в мир, спрятанный и закрытый от посторонних. Это мир легендарных берлинских трейнрайтеров (trainwriters) — граффити-художников, специализирующихся на покраске поездов и трамваев, одном из самых экстремальных видов граффити. Страсть, с которой действуют берлинские трейнрайтеры, увлекает и вдохновляет.

PIXADORES - это фильм о компании молодых парней, живущих в фавелах-трущобах бразильского города Сан-Пауло, где каждый день идет борьба за выживание. Вся их жизнь посвящена «писашао» - уникальной форме протестного уличного искусства, родившейся в Сан-Пауло. Покрывая стены остро-социальными высказываниями, Пишадорес протестуют против бразильского общества с его классовым неравенством.

Кто они - девушки-райтеры? Документальный фильм GIRL POWER, который снимался семь лет, представляет истории пятнадцати успешных девушек-райтеров из разных городов мира - от Праги до Москвы, от Кейптауна, Мадрида, Берлина, Барселоны до Нью-Йорка и Сиднея. Считается, что граффити сообщество это мужской мир, «не для девочек». Тем не менее, в последние годы все больше появляется журналов, веб-сайтов и выставок, представляющих женское граффити. Одна из сюжетных линий фильма - автобиографическая и представляет историю чешской художницы выступающей под псевдонимом Сани. Камера фиксирует двойную жизнь героини - с одной стороны семья и работа, с другой - ночные вылазки в город и увлечение граффити.

Документальный фильм Old School. Ukrainian graffiti documentary представляет уникальный взгляд на становление украинской граффити-сцены, его цель - зафиксировать этапы развития субкультуры на протяжении от 1994 года и до нашего времени. Это компиляция интервью с ведущими представителями украинской граффити сцены. Среди участников проекта члены культовых команд WSK, CBKGB, IK, FRB, A4.

Премьера фильма нижегородского художника Никиты Номерза «В ОТКРЫТУЮ» состоялась в декабре прошлого года. Номерз несколько лет путешествовал по России, собирая информацию, встречаясь с художниками и граффити райтерами из разных регионов. Результат этого исследования лёг в основу фильма, который вполне можно назвать энциклопедией российского уличного искусства.

Кинолента FAME – это рассказ об одноименном итальянском фестивале, о том, как Анжело Милано удалось превратить провинциальное местечко Гроталье на юге Италии в настоящий музей под открытым небом. Лента показывает, как город в сонной провинции просыпается: из окон на асфальт выплескиваются целые литры краски, а прохожие то и дело становятся свидетелями чудаковатых перформансов в исполнении таких известных уличных художников как Blu, JR, Os Gemeos, Momo и Swoon.

Фестиваль «StreetDoc» - это возможность услышать прямую речь героев улиц, поскольку в программе фестиваля собраны фильмы, созданные при непосредственном участии художников. Улица открыта для всех, поэтому в фокусе внимания оказываются как звезды первой величины, так и те, кто предпочитает действовать инкогнито. Собранные вместе, истории создают вполне ясную картину того, чем сегодня живет уличное искусство и субкультура граффити.

Фильмы идут на языке оригинала с русскими или английскими субтитрами. Куратор программы фестиваля «StreetDoc» - Мария Удовыдченко.

Расписание фестиваля в Санкт-Петербурге:

7 сентября (пятница)

20.00 - 21.40

Pixadores, 2014 (Финляндия). Режиссер: Амир Эскандари.

Язык оригинала с русскими субтитрами. Хронометраж: 93 минуты

После сеанса Q&A с Амиром Эскандари

8 сентября (суббота)

15.00 - 16.00

Old School. Ukrainian graffiti documentary, 2017 (Украина). Режиссер: Михаил Антонюк.

Язык - русский и украинский, с английскими субтитрами. Хронометраж: 56 минут

16.15 - 18.00

В открытую, 2017 (Россия). Режиссер: Никита Nomerz

Язык – русский. Хронометраж: 98 минут

18.30 - 20.00

Unlike U: Trainwriting in Berlin, 2010 (Германия). Режиссер: Бьорн Бирг

Язык оригинала с русскими субтитрами. Хронометраж: 90 минут

После сеанса Q&A с Бьорном Биргом

9 сентября, воскресенье

15.00 - 16.30

МЕТКА. Короткий метр. Куратор Владимир Стекачёв (Москва). Показ короткометражных фильмов с комментариями куратора

17.00 - 18.30

Girl Power, 2016 (Чехия). Режиссер: Сани (Sany)

Язык оригинала с русскими субтитрами. Хронометраж: 90 минут

После сеанса Q&A с Сани

20.00 - 21.00

Fame, 2017 (Италия-Франция). Режиссер: Джакомо Аббраззес, Анджело Милано

Язык оригинала с русскими субтитрами. Хронометраж: 58 минут

ГДЕ: Санкт-Петербург, «КАРО 11 ОХТА», Охта-Молл, Якорная ул., 5а