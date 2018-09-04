2018-09-04T10:41:11+03:00
Общество

Суд в Петербурге зарегистрировал иск с требованием уничтожить фильм “Матильда”

Также уралец требует возместить ему моральный ущерб после просмотра картины в 1 миллион рублей
Роман ЛЯЛИН
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Фильм рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и Николая II. Фото: кадр из фильмаФильм рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и Николая II. Фото: кадр из фильма
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Фильм “Матильда” даже после ухода из проката в кинотеатрах не прекращает волновать противников картины. Уралец Руслан Алиев подал в суд на создателей ленты и требует полностью уничтожить все копии творения Алексея Учителя.

- Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Руслана Алиева к ООО “Творческо-производственное объединение РОК” об обязании запретить дальнейшее распространение художественного фильма, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Алиев требует уничтожить копии этого произведения и удалить его копии, распространяемые в сети “Интернет”.

Также Руслан Алиев потребовал возместить ему ущерб в 1 миллион рублей за моральные страдания, которые он получил во время просмотра фильма. Уралец в иске указал, что он решил защитить честь, достоинство и деловую репутацию царя.

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