Суд в Петербурге зарегистрировал иск с требованием уничтожить фильм “Матильда”
Фильм “Матильда” даже после ухода из проката в кинотеатрах не прекращает волновать противников картины. Уралец Руслан Алиев подал в суд на создателей ленты и требует полностью уничтожить все копии творения Алексея Учителя.
- Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Руслана Алиева к ООО “Творческо-производственное объединение РОК” об обязании запретить дальнейшее распространение художественного фильма, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Алиев требует уничтожить копии этого произведения и удалить его копии, распространяемые в сети “Интернет”.
Также Руслан Алиев потребовал возместить ему ущерб в 1 миллион рублей за моральные страдания, которые он получил во время просмотра фильма. Уралец в иске указал, что он решил защитить честь, достоинство и деловую репутацию царя.