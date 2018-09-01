Мировая премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине состоится в Санкт-Петербурге в ноябре в мультимедийном театре «ЛДМ. Новая сцена»

1 Сент. 15:18 2018-09-04T13:25:38+03:00

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Перед премьерой театр проводит в городе квесты-расследования: герои мюзикла встречаются со зрителями и проводят реконструкции на месте реальных событий из прошлого. Исторический экскурс вместе с артистами театра и историками, изучающими подробности заговора против Распутина, начнется 4 сентября, 12.00 в квартире Григория Распутина на Гороховой улице, 64. Из этой квартиры Распутин последний раз спустится по черной лестнице и отправится на вечер в Юсуповский дворец, где его будут ждать Юсупов, Пуришкевич, Райнер и главная героиня нового спектакля – Лолита.

Новый мюзикл «Лолита» – самый масштабный проект команды Makers Lab. На этот раз в постановке заняты почти 70 артистов. Для сравнения, во всех самых крупноформатных российских мюзиклах традиционно не больше 26 исполнителей, и только бродвейский «Король-Лев» может сравниться в масштабах с «Лолитой». Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций нового мюзикла записаны американцем Джоэлом Силлом, саундпродюсером фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор». За мощную contemporary хореографию и постановку номеров ответственен гуру российских массовых танцевальных сцен хореограф Святослав Мельников, руководитель танцевальной студии Jagger, ставивший танцевальные номера для зимних Олимпийских игр в Сочи и фестиваля «Алые паруса». Главные партии мюзикла исполнит «голос» Disney в России Юлия Довганишина (мультфильмы «Моана», «Шахерезада», «Красавица и чудовище»), победительница шоу «Голос» на Первом канале Евдокия Малевская, актриса Анастасия Макеева. Художник по костюмам Анна Назукова, создававшая ранее фантастические костюмы для мюзиклов «Мастер и Маргарита» и «Чудо-Юдо», для новой постановки придумала наряды, которые передают дух того времени, чтобы зрители сами увидели и почувствовали атмосферу эпохи последних предреволюционных лет. А работы художника-декоратора, Анны Андриенко, которая также изготовила и головные уборы для постановки, заставят публику погрузиться в происходящее на сцене. В новом мюзикле даже грим артистов особенный: специально для «Лолиты» компанией PROMAKEUP была разработана новая линейка косметики для сцены.

4 сентября в своей квартире на Гороховой, 64 Григорий Распутин (Вячеслав Штыпс) проведет прием пациентов, встретит Феликса Юсупова, а потом спустится по черной лестнице и отправится на вечер в Юсуповский дворец, где его будет ждать главная героиня постановки – Лолита.

Команда создателей нашумевших мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Оскар и Розовая дама. Письма к Богу» изучила архивные документы, рассказ «Лолита 1916» и вместе с историками провела настоящее расследование трагической гибели знаменитого на весь мир «старца» Распутина. Свое видение событий, повлекших за собой смутные времена, представят автор либретто и генеральный продюсер Ирина Афанасьева, композитор Антон Танонов, актриса Анастасия Макеева и хореограф Святослав Мельников 2, 3 и 4 ноября в театре «ЛДМ. Новая сцена».

Героями нового мюзикла продюсерской компании Makers Lab стали Князь Феликс Юсупов, фрейлина Анна Вырубова, английский разведчик Освальд Райнер и центральные персонажи, Григорий Распутин и Лолита, дочь художника Стеблова. Действие спектакля, поставленного по мотивам рассказа английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита 1916», происходит зимой в России 1916 года. Сюжет основан на реальных событиях.

Поезд, следующий по маршруту «Царское село – Санкт-Петербург» терпит крушение. В момент катастрофы судьбы героев пересекаются: английский разведчик Освальд Райнер влюбляется в дочь художника Стеблова, Лолиту (Аглаю), фрейлина императрицы Александры Федоровны Анна Вырубова знакомится с английским шпионом, а Григорий Распутин лечит пострадавшую в аварии Вырубову. Тем временем, в особняке Феликса Юсупова зреет заговор против Распутина, подготовленный Пуришкевичем, великим князем Дмитрием и Освальдом Райнером. Авторы спектакля предлагают собственную трактовку исторических событий, в центре которых оказывается юная дочь художника Стеблова, Лолита. Как 13-летняя хрупкая Лолита стала главным ингредиентом смертельного коктейля Григория Распутина? Как эта девушка одной детской улыбкой заставила английского шпиона отказаться от карьеры и от родины? Об этом рассказывается в мюзикле. После гибели Распутина Россия погрузилась в революционные времена, одним из наиболее трагичных моментов которых стал расстрел царской семьи летом 1918 года, – спектакль посвящается 100-летию со дня гибели Романовых.

Постановка обещает стать одной из самых эффектных в коллекции продюсерского коллектива Makers Lab. В одной из сцен появится поезд и гигантская инсталляция с головой Распутина, составленная художником из лоскутков. Музыка спектакля, включая арии, французские и русские романсы, написана композитором Антоном Таноновым. Уже сейчас главные партии можно услышать в социальных сетях и увидеть на YouTube – театр впервые пошел на эксперимент и демонстрирует музыкальный материал и клипы спектакля публично. В главной роли, фрейлины Анны Вырубовой, занята актриса Анастасия Макеева: после Бетси Тверской, сыгранной в сериале «Анна Каренина», Макеева вновь обращается к женскому образу из прошлого века.

«Мы делаем первый в России хоррор-мюзикл, – комментирует генеральный продюсер и автор либретто Ирина Афанасьева. – Будет ли он скандальный, и что может произойти, я не знаю, но могу сказать точно: музыка божественная! Это совершенно грандиозный проект. Мы никогда не работали в жанре хоррор, но мне этот жанр ближе, чем комедийный. Почему мы решили сделать мюзикл в жанре хоррор? Ответ прост – сейчас нет ни одного хорошего».

Ирина Афанасьева рассказывает, что изначально постановка планировалась по рассказу Владимира Набокова, но от этой идеи пришлось отказаться, чтобы не нарушать авторские права, принадлежащие сейчас американскому агентству. Произведение Набокова, после смерти его наследника, Дмитрия, не может быть ни экранизировано, ни поставлено на театральной сцене. Театр провел исследование и выяснил, что существуют, по крайней мере, еще две «Лолиты»: немецкого автора Хайнса фон Лихберга, – произведение, написанное до набоковского, а также английской писательницы Кристин Хэнкок, где действие происходит в России в 1916 году. На втором рассказе театр решил остановиться: сюжет произведения, безусловно, окажется близок жителям Санкт-Петербурга и гостям города, неравнодушным к историческим событиям, ввергнувшим Россию в пучину страшных революционных времен.

Для публики и СМИ знакомство с мюзиклом начнется в августе и сентябре: в исторических местах, связанных с именем Григория Распутина в Санкт-Петербурге, театр проведет квесты в формате «детективных расследований». 25 августа Театр «ЛДМ. Новая сцена» представит несколько номеров из мюзикла на фестивале «Театральный Петербург на Книжных аллеях». Загадочное и увлекательное путешествие вместе с артистами театра и историками, изучающими подробности заговора против Распутина, начнется 4 сентября в квартире Григория Распутина на Гороховой улице, 64.

Премьера хоррор-мюзикла «Лолита», 2, 3, 4 ноября, 19.00. Театр «ЛДМ. Новая сцена»

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