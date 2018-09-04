Фестиваль Petshop Days 2018 в Санкт-Петербурге: Фотосессии, груминг, консультации ветеринара

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-04T16:02:28+03:00

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В Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября пройдет семейный фестиваль Petshop Days для тех, кто не представляет свою жизнь без четвероногих друзей. Интересные встречи и новые знакомства, крутые блогеры и спикеры, фотосессии, груминг, консультации ветеринара, товары для животных - все это и не только ждет гостей фестиваля.

Третий фестиваль для домашних животных состоится в пространстве Artplay.

- Фестиваль пройдет в выходные 15 и 16 сентября, что позволит всем желающим провести отлично время со своей семьей, включая домашних питомцев с утра и до самого вечера. Petshop Days - это мероприятие для всей семьи, и наша задача - объединить на одной площадке всех, кто не может представить свою жизнь без четвероногих друзей, - отметил один из организаторов фестиваля.

На фестивале традиционно будут работать 14 тематических зон, в том числе "Блогеры", "Лекторий" и многое другое. Для гостей мероприятия выступят известные блогеры: My Pack, Diana Di, Tatarkafm, Natalie Kisel, ведущие популярных ТВ и радио программ, а также популярные музыканты. Кроме того, организаторами запланированы различные мастер-классы, спортивные игры с питомцами, конкурсы.

Когда:15-16 сентября

Где: Центр дизайна Artplay,

г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 3

Вход свободный!