Банкротство, как способ процветания

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-04T18:31:33+03:00

Одни люди доходят до банкротства из-за жизненных обстоятельств, другие сами к этому стремятся

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ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

В этом году почти 70 тысяч россиян признаны банкротами. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось почти в два раза. В основном, это те, кто взял кредит, а расплатиться не может. Их много. С 1 октября 2015, когда был введен Институт банкротства граждан, все больше людей хотят начать жизнь с чистого листа. Только с начала 2018 года суды вынесли около 20 тысяч положительных решений, признав заявителей банкротами.

Как только человек признается банкротом, он освобождается от исполнения обязательств и получает шанс вновь стать активным участником рыночных отношений, учтя допущенные ошибки.

Однако, по приблизительным оценкам почти треть всех дел о банкротствах являются фиктивными или заказными. Компании, предприятия, или частные лица умышленно создают ситуацию неплатежеспособности. Например, берут заведомо непосильные кредиты, переводят средства и имущество на счета сторонних фирм, которые в большинстве случаев оказываются «родственными», совершают якобы убыточные сделки.

И все это делается с одной целью – «наварить» как можно больше денег. Дельцы стремятся получить от суда индульгенцию, чтобы заставить банки списать их долги.

БЕДНЫЕ БОГАЧИ

Однако судебная практика демонстрирует способность противостоять подобным действиям. Яркий тому пример - банкротство «бананового короля» Владимира Кехмана. Его долги перед банками исчисляются десятками миллиардов рублей. Банки обвиняют Кехмана в хищениях их денег.

Бизнес Кехмана некогда поражал масштабами: у него были банановые плантации в Эквадоре, Коста-Рике и Венесуэле. Собственные корабли перевозили оттуда спелые плоды, а из портов их транспортировали в собственные же мегасклады. Почти половину всех бананов в Россию поставляла империя Владимира Кехмана. Ее годовой оборот составлял больше 700 миллионов долларов.

Увы, но «банановый король» при этом тратил миллиарды рублей на строительство и покупку недвижимости, используя свои и кредитные деньги. Кризис 2008 года. Долги превратились в непосильное ярмо…

И Владимир Кехман находит выход: в Англии он обращается в Высокий суд правосудия, который признает его банкротом. После чего бизнесмен решает воспользоваться этим статусом в России.

Но план не сработал. 19 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил процедуру банкротства Кехмана и при этом не освободил его от обязательств перед кредиторами!

Все дело в том, что кредиторы убедительно доказали недобросовестное поведение должника, который вместо погашения своих долгов путешествовал за границей, прикрываясь служебными командировками. Интересно, что ряд перелетов Кехмана, а также проживание его в пятизвездочном отеле Новосибирска оплачивали «неизвестные лица» наличными деньгами. Кто эти благотворители - должник не объяснил.

Кроме того, у суда возникли основания полагать, что бизнесмен не раскрыл все свои активы, и откуда берет миллионы на адвокатов. Между прочим, судебные тяжбы продолжаются несколько лет и идут не только в России, но и в Лондоне.

Суд не освободил Кехмана от обязательств еще и потому, что он являлся обвиняемым в уголовном деле, которое было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, следствие установило преступность действий, но истек срок давности – наказания не последовало.

Само собой разумеется, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга Владимир Кехман оспорил. 5 сентября 2018 года в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде состоится заседание по рассмотрению его жалобы. И будет интересно узнать, улыбнется ли Фемида богатому бедняку…