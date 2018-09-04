Ученики кукольницы, погибшей в теракте в метро Петербурга: «Мы шли за ней. И вдруг ее не стало…»

СЕГОДНЯ 19:44 2018-09-04T19:44:23+03:00

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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

– Как живые! – дивится детвора, глядя в витрины с куклами.

Девочки в платьицах, ежики, мифические персонажи. И ангелы, много ангелов. Сказочный народец «феи кукол» Ирины Медянцевой на месяц поселился в Детской художественной школе имени Аникушина в Кронштадте. Здесь уверены: пока помнят, волшебница, погибшая в теракте в петербургском метро 3 апреля 2017-го, будет жить.

Фото: Личная страница Ирины Медянцевой "ВКонтакте"

За стеклом – домашняя коллекция, насчитывающая три десятка кукол и игрушек. Самым старым – под десятилетие, самые молодые сделаны накануне теракта. Коллекция больше никогда не пополнится: творения кукольницы хранятся в коллекциях по всему миру, и, когда ее не стало, собиратели смели с прилавков все, что было в продаже. Отличие от предыдущих экспозиций, по которым семейное собрание ездит последние полтора года почти без перерыва, – работы учеников.

Когда-то шарманщик украшал одну из витрин антикварного салонаФото: Олег ЗОЛОТО

Основанная Ириной бесплатная студия в ДК «Суздальский» продолжает работать благодаря дочерям: Медянцева привлекала их к совместному творчеству с самого детства. Сначала учеников на себя взяла старшая, Юля, которая раньше делала кукол только вместе с мамой. Девушка окончила одну из двух незавершенных маминых кукол. А в этом году преподавать в студии начала и младшая, Алена. Она посвятила кукольному мастерству последние шесть лет.

Куклы Ирины легко узнать по глазам и улыбкеФото: Олег ЗОЛОТО

«ОЗАРЕНИЕ КАКОЕ-ТО»

3 апреля мама провожала Алену, которая уезжала в родной Великий Новгород. Женщины пересели с ветки на ветку. Оставалось проехать одну остановку. Зашли в тот же вагон, который выбрал смертник…

– Муж Ирины Александр потом все себя корил: собирался ей позвонить, но не сделал этого, – рассказывает ученица Медянцевой Ольга. – Если бы позвонил, она бы не села в тот поезд…

Антошка - любимая кукла супруга Ирины АлександраФото: Олег ЗОЛОТО

Когда раздался взрыв, Ирину отбросило на дочь, и она как бы закрыла ее собой. И спасла. Только в больнице Алена, которая до этого бегала вокруг умирающей мамы, поняла, что ее нога изрешечена осколками. Некоторые остаются внутри до сих пор. Лечение продолжается.

Велосипедист с ангелом за плечами - любимая мамина работы ЮлииФото: Олег ЗОЛОТО

– Первый год было невозможно, каждый день думала об этом… Но теперь уже лучше, – признается Алена. – Преподавание в студии и работа над куклами помогают отвлечься, мотивируют жить дальше. Тем более, вокруг столько людей, которые поддерживают, которым нравится то, что делала мама и что продолжаем делать мы. Мне кажется, мама хотела бы, чтобы мы стремились к чему-то, чтобы мы улыбались.

Переезд в Петербург привнес в творчество Ирины новую тематикуФото: Олег ЗОЛОТО

– У Алены был период, будто она потерялась, будто у нее ничего не получалось, – рассказывает ученица Ирины Анна. – Но потом она это преодолела. И ее куклы стали душевнее, взгляд их стал глубже. Слово озарение какое-то.

МАМИНЫ АНГЕЛЫ

Сейчас в студии «Суздальского» около тридцати учеников. Некоторые ушли сразу: не могли смотреть на кукол без слез. А некоторые узнали о кружке Ирины после ее гибели и пополнили ряды учеников Юли и Алены.

Ребята признались, что тоже хотели бы попробовать себя в кукольном ремеслеФото: Олег ЗОЛОТО

– Преподаем по той же технологии, что и мама, – рассказывает Алена. – Иногда, если просят, беру мамины образы. Особенно любят ангелов и велосипедиста с ангелочком за плечами. Но, конечно, их улыбки и глаза неповторимы.

Ирине было всего пятьдесят. Своим последователям она запомнилась как борец, не жалеющий сил на любимое дело. Она начинала с пластилина и папье-маше и дошла до разработки собственных технологий. Она сумела выбраться из глубинки и достучаться до галерей.

Кукольницу запомнили как энергичную, настойчивую и бесконечно добруюФото: Олег ЗОЛОТО

– Ирина Кузьминична – очень душевная, открытая, – вспоминает Анна. – Когда люди приводили на занятия детей или внуков, она не давала сидеть им без дела в коридоре. В результате бабушки, мамы и даже папы увлеклись куклами и делают их до сих пор.

«ВОШЛА В НАШИ ДУШИ»

Ольга тоже попала в ряды начинающих кукольников случайно. В 2016-ом ее дочь попросила разузнать о студии. На занятия так и не пришла. А вот мама влюбилась в Ирину и ее кукол с первого взгляда.

– Когда я туда попала, то поняла, что пропала: остаюсь! – делится Ольга. – Ирина охватывала сильной энергетикой и талантом. Ну, а когда у моей первой куклы появились глаза, которые смотрели прямо на меня, то это ремесло меня просто околдовало.

Вот одна из работ Ольги. Баба Яга собирается на свиданиеФото: Олег ЗОЛОТО

Накануне теракта Ирина и ученики готовили большую выставку, посвященную Году экологии. У Ольги тоже была пара «зеленых» творений. Не успели…

– В тот день я была у зубного врача. Проходила мимо «Техоложки» незадолго до взрыва и думала: в метро поехать или пешкой пройтись. Погода была не очень хорошая, но почему-то решила прогуляться, – вспоминает Ольга. – А потом все закрыли. Народ пошел по улицам. Стали объявлять фамилии. Хотела позвонить Ирине, спросить: не дочка ли? Не могла и подумать, что там могла оказаться она сама… Ужас. Истощение. Она вошла в наши души и влияла на наши жизни. Мы шли за ней. И вдруг ее не стало…

Алена верит: мама хотела бы, чтобы ее родные хоть изредка, но улыбалисьФото: Олег ЗОЛОТО

«Фея» Медянцева жива в творениях детей и учеников. Дочери Ирины собираются показывать домашнюю коллекцию по всей стране и за границей. А если найдется место, составят постоянную экспозицию или целый музей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Кронштадте открылась выставка «феи кукол», погибшей в теракте в метро

КОНКРЕТНО:

Где: Кронштадт, пр. Ленина, 57, ДХШ имени Акимова

Когда: с 3 сентября по 3 октября с 14:00 до 19:00, кроме воскресенья

Вход: свободный

Телефон: (812) 435-11-87

Выставка будет работать целый месяцФото: Олег ЗОЛОТО

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